Dal Napoli alla Roma: De Laurentiis senza difesa

Calciomercato Roma, i giallorossi continuano a seguire diversi profili, uno dei quali arriva proprio dalla nostra Serie A

La stagione della Roma entra nel vivo in questa parte finale. La squadra è ancora in corsa su due obbiettivi, ovvero la qualificazione in Champions League e per provare ad ripetere quanto di buono fatto lo scorso anno in Europa League, provando a battere il Milan e a raggiungere la finale per il terzo anno consecutivo.

La formazione di De Rossi però al momento non gode della migliore condizione fisica possibile, con diversi calciatori, specialmente in attacco, alle prese con alcuni acciacchi. Dybala resta l’uomo che da più grattacapi all’allenatore a causa dei continui infortuni, ma anche Lukaku ed Azmoun non sono al meglio.

La mancata qualificazione alla coppa campioni rovinerebbe anche i piani della società sul mercato, che nel frattempo ha individuato diversi calciatori che potrebbero alzare il tasso tecnico della rosa, uno dei quali arriva proprio dalla nostra Serie A, ma attenzione alla concorrenza del Napoli.

Calciomercato Roma, sfida al Napoli per il colpo in difesa

Nonostante l’incognita Champions la Roma continua a lavorare sotto traccia sul mercato, sondando calciatori che possano rivelarsi utili alla causa già dal prossimo anno. Senza il quarto posto però difficile aspettarsi grossi investimenti da parte dei Friedkin, che sarebbero costretti anche a cedere prima di comprare.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, uno dei nomi individuati potrebbe essere quello di Pablo Marì, difensore 31enne del Monza, che in questa stagione sta dimostrando ancora una volta tutto il suo valore. Con lui in campo infatti i biancorossi hanno perso solo due partite, quelle con Inter e Roma, ma soprattutto ha dimostrato doti da leader e una costanza da grande calciatore.

Pablo Marì ha dimostrato di poter giocare sia in una difesa a quattro che a tre, una duttilità che lo rende un difensore di sicura affidabilità. Su di lui ci sarebbe l’interesse anche del Napoli, entrambe le destinazioni potrebbero essere gradite al calciatore che farebbe così un netto passo in avanti nella sua carriera, ma ogni discorso dovrà essere rimandato a giungo.