Dybala via dalla Roma, doppia comunicazione: c’entra ancora la Juve

Calciomercato Roma, il futuro di Paulo Dybala potrebbe vivere nuovi colpi di scena nel corso delle prossime settimane. Doppia richiesta inaspettata

Una delle note più liete della stagione della Roma è sicuramente Paulo Dybala. L’attaccante argentino vuole prendere per mano una squadra che ha dimostrato di aver bisogno delle sue giocate.

Nonostante la volontà di De Rossi di responsabilizzare il gruppo anche nelle gare in cui giocoforza Dybala è stato costretto a tirare i remi in barca, la sensazione è che la manovra giallorossa non possa prescindere dalle giocate del suo numero 21. Punto di riferimento tecnico dello scacchiere della Roma, l’attaccante argentino non ha nascosto la sua felicità per l’esperienza magica che sta vivendo nella Capitale.

L’erede di Tiago Pinto, però, si troverà con l’affrontare lo spinoso tema legato alla sua situazione contrattuale. Nel caso in cui nei prossimi mesi non si dovesse raggiungere l’accordo per il rinnovo del contratto, infatti, Dybala potrebbe lasciare la Capitale in estate. Il condizionale è subordinato al pagamento di quella clausola rescissoria dal valore di 13 milioni di euro presente nel contratto della Joya.

Calciomercato Roma, dalla Spagna: Dybala-Atletico Madrid, la Joya fissa le condizioni

Sebbene per i club italiani il discorso sia sostanzialmente diverso, il rischio che arrivi un’offerta di quel tipo è concreta. Sorprende fino ad un certo punto, dunque, che il profilo di Dybala sia ritornato nei dossier di diverse big europee. Oltre alla ‘solita’ Premier League, infatti, ad accendere i fari sul gioiello della Roma c’è soprattutto l’Atletico Madrid.

Desideroso di propiziare un deciso restyling del proprio reparto offensivo, Simeone avrebbe indicato in Dybala il calciatore ideale a cui dare la caccia nella prossima finestra di calciomercato. Dal canto suo, l’Atletico Madrid non avrebbe problemi a pagare per intero l’importo della clausola rescissoria. A fare la differenza, però, potrebbe essere la volontà del calciatore. Dalla Spagna si spingono oltre.

Secondo quanto evidenziato da Que! Deportes, infatti, Dybala valuterebbe l’opzione Atletico Madrid solo a patto che i Colchoneros gli diano garanzie in termini di minutaggio. La possibilità di riformare con Morata il reparto offensivo già visto all’opera alla Juventus sarebbe una condizione tutt’altro che da scartare, con un suo peso ai fini della decisione finale. Ad ogni, per adesso, tutto è da relegare nell’alveo dei meri spifferi. Dybala vuole incidere in maniera importante in questa stagione con la maglia della Roma, per regalare al suo popolo nuove gioie. Al futuro ci sarà tempo e modo di pensare.