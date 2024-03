Infortunio Azmoun: UFFICIALE l’esito degli esami

Ennesimo infortunio per la Roma di Daniele De Rossi, che rischia di affrontare la parte finale di stagione con gli uomini contati

Siamo arrivati dunque alla parte finale di stagione, con la Roma ancora in corsa sia per raggiungere la Champions League che per arrivare in fondo in Europa. La “fortuna” di De Rossi era stata quella di aver trovato una squadra che, seppur indietro di condizione, era vicina al recupero di tutti gli effettivi della rosa, un fattore determinante per andare avanti su due competizioni.

Nell’ultimo periodo però si stanno cominciando ad accusare le fatiche dei tanti impegni ravvicinati, ed alcuni calciatori hanno mostrato segni di cedimento.

Uno in particolare è Paulo Dybala, sempre alle prese con una condizione fisica precaria che rischia di renderlo un’incognita per questo finale di stagione. Come se non bastasse all’argentino va aggiunto l’infortunio di Sardar Azmoun, che aveva avuto problemi già in nazionale.

Tegola Roma, altro infortunio per De Rossi

La pausa per le nazionali sarebbe dovuta servire per ricaricare le pile in vista degli impegni futuri, invece la Roma ne è uscita con qualche acciacco di troppo. L’attacco è il reparto che ne è uscito peggio, con Dybala già ai box e Lukaku non al meglio nel ritiro del Belgio, ma non è finita qui.

Anche Azmoun aveva rimediato un infortunio in nazionale, nonostante questo non ha fatto subito ritorno a Trigoria, ma è rimasto con l’Iran. Il calciatore ha dovuto aspettare per sottoporsi agli esami di rito, che hanno portato altre brutte notizie a De Rossi.

Secondo le ultime indiscrezioni si parla infatti di una lesione ai flessori della coscia sinistra, con il calciatore che dovrà dunque rimanere a riposo per diverso tempo, rendendolo di fatto indisponibile per le prossime partite.