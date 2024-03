Lecce-Roma, tripla assenza e la decisione su Dybala

Giungono gustosi sviluppi da Trigoria in merito alle condizioni di Paulo Dybala. La Joya era in dubbio per la sfida con il Lecce

La Roma di Daniele De Rossi si prepara ad affrontare il Lecce di Luca Gotti, nella sfida valida per il 30esimo turno della massima lega italiana, programmata per il primo aprile alle 18:00. Gli appassionati di calcio della penisola si preparano a mettersi davanti alla televisione a pancia piena anche dopo il pranzo di pasquetta, ma negli scorsi giorni i tifosi della Roma hanno temuto il peggio per svariati componenti centrali della rosa.

In particolare in fase offensiva, De Rossi ha sofferto la pausa delle nazionali, durante la quale, tra il grave infortunio di Azmoun, il fastidio muscolare di Baldanzi, l’inguine dolorante di Lukaku e Paulo Dybala, rimasto a Trigoria nel tentativo di far riassorbire una lieve lesione all’adduttore, il comandante di Ostia avrà certamente pensato al peggio, ovvero di dover ripartire in campionato con un reparto offensivo semplicemente decimato. Tuttavia, tra il recupero di Lukaku e quello di Baldanzi, le prime tracce di luce sono filtrate tra i corridoi di Trigoria. Ora, un recentissimo sviluppo ha donato ulteriore serenità a DDR.

Dybala torna in gruppo, il Lecce trema

E’ vero… Kristensen, Spinazzola e Azmoun continuano a frequentare l’infermeria, ma la notizia del giorno è che Paulo Dybala è tornato in gruppo. Dopo aver manifestato segnali di positività negli scorsi giorni, durante i quali era tornato a lavorare con il suo amato pallone tra i piedi, ora la Joya è tornata in gruppo, in tutti i sensi.

Il leader tecnico della rosa capitolina è fin troppo centrale all’interno dell’economia tecnico-tattica dei giallorossi, i quali si troveranno ad affrontare un finale di stagione al cardiopalma. Un quinto posto da difendere con le unghie e con i denti verrà messo in discussione a causa di una serie di appuntamenti a dir poco ostici, da consumare contro le principali contendenti alla zona Champions, oltre all doppio confronto con il Milan di Pioli in Europa League.

Insomma… affrontare tale percorso in assenza del proprio calciatore più forte e decisivo potrebbe pesare e non poco sull’esito della stagione, ma, per ora, la fortuna sembra premiare Dybala, il quale si è trovato a poter recuperare grazie alla pausa delle nazionali.