Lukaku alla Roma un altro anno, arriva la ‘chiamata’ di Nainggolan

Lukaku e un altro anno alla Roma, arriva la ‘chiamata’ direttamente da Radja Nainggolan. Ecco cosa sta succedendo.

Come noto, saranno numerose le questioni con le quali bisognerà fare i conti in casa Roma nel corso delle prossime settimane e mesi, quando ai piani alti di Trigoria gli addetti ai lavori saranno attesi da un importante corpo di riflessioni e valutazioni in vista dell’apparecchiamento della prossima stagione, destinata a passare anche per i risultati raccolti con De Rossi in questo rush finale di stagione.

Le prime sentenze e indicazioni potrebbero arrivare già in questi giorni, fin qui pregni di incroci diretti dal sapore di Champions League e che vedranno nel Lunedì di Pasquetta la Roma volare in quel di Lecce, per il delicato incrocio giallorosso che grande peso avrà ai fini di una corsa in Champions League nella quale De Rossi ha dimostrato di credere sin dal primo giorno del suo arrivo. Un approdo tra le prime quattro (o cinque, ora come ora) garantirebbe importanti margini di manovra anche sul fronte mercato, che negli ultimi anni ha visto Pinto e precedenti dover fare i conti con l’assenza di nobili introiti come quelli assicurati dall’Uefa in caso di approdo alla massima competizione continentale.

Lukaku e il secondo anno alla Roma, Nainggolan non ha dubbi: “Io resterei”

Le questioni da affrontare, in ambito mercato, restano numerose e paiono destinate a dover andare incontro ad un importante insieme di ponderazioni, volto a preparare nel migliore dei modi la squadra del futuro, frutto di cambiamenti importanti, preventivabili e necessari in uno scacchiere che presenta diversi elementi ormai a fine ciclo.

Tra le varie questioni, come ormai noto sin dal primo momento, figura anche quella relativa alla posizione di Romelu Lukaku, approdato a fine agosto nella Capitale con la formula del prestito e attualmente valutato dal Chelsea circa 40 milioni di euro. Al di là della discriminante Champions League, anche la volontà del calciatore e le necessità Blues di cedere il belga potrebbero fungere da fattori.

Intanto, in queste ore, è arrivato un annuncio emblematico e non snobbabile da parte del collega e connazionale Radja Nainggolan, profondo conoscitore anche del mondo Roma. Queste le sue parole a Vox to Box. “Per come sono io, alla luce dell’opportunità che mi ha dato la Roma, rimarrei un altro anno. La Roma ha preso Lukaku l’ultimo giorno di mercato, ingaggiandolo con un contratto pesante e inserendolo in una squadra già fatta. Senza l’opportunità della Roma, Lukaku sarebbe rimasto al Chelsea senza giocare. Io un riconoscimento verso la Roma lo farei. Lui è un personaggio diverso, dovrà ancora raccontare la sua storia dell’addio all’Inter. Spesso ci sentiamo, ma non ci confrontiamo su temi legati al calcio. Non so cosa farà, ma al posto suo un riconoscimento alla Roma lo darei“.