Lukaku scioglie le riserve: decisa la data della firma

Romelu Lukaku-Roma sì, no o forse? Le indiscrezioni sul futuro dell’attaccante belga non si placano. Le ultime dall’Inghilterra.

In una stagione nella quale si è comunque ritagliato un ruolo tutt’altro che banale, Romelu Lukaku vuole trascinare la sua Roma in una seconda parte di stagione che si preannuncia al cardiopalma. L’attaccante belga, al centro dello scacchiere tattico di Daniele De Rossi, sta accendendo anche le voci di mercato, ritagliandosi un ruolo tutt’altro che banale nelle strategie di diversi addetti ai lavori.

Alla Roma con la formula del prestito secco, Big Rom farà sicuramente ritorno al Chelsea. Le porte per una permanenza del belga in quel di Londra, però, sono ormai chiuse. Sebbene i londinesi continuino a valutare il proprio attaccante non meno di 40 milioni di euro, proveranno in tutti i modi a cedere il belga in estate. L’opzione Roma, di per sé, non può essere trascurata. Riconosciuto come uno dei leader tecnici della squadra, Lukaku ha costruito un legame solido con il resto del gruppo. Al centro dell’attacco di De Rossi, con la sempre più probabile permanenza di DDR sulla panchina giallorossa i capitolini potrebbero fare un tentativo per capire i margini di manovra con il Chelsea.

Calciomercato Roma, Lukaku pronto a dire sì all’Arabia: la variabile giallorossa

Il rebus, però, non è stato ancora risolto in tutti i suoi aspetti, anzi. Rispetto a qualche mese fa, però, Big Rom ha evidenziato una drastica apertura all’opzione Arabia, scartata nei mesi scorsi. A tal proposito, degne di nota le indiscrezioni rilanciate da goal.com.

Secondo quanto riferito dal portale britannico, infatti, Lukaku sarebbe questa volta intenzionato ad accettare la proposta dall’Arabia. La fumata bianca potrebbe concretizzarsi al termine degli Europei, competizione nella quale l’attaccante vuole mettersi in mostra per trascinare i suoi compagni. I club sauditi, infatti, non avrebbero alcun problema a soddisfare la richiesta di 43 milioni di euro fatta recapitare dal Chelsea. Cifra che chiaramente la Roma potrebbe avvicinare, in teoria, soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League o di una contestuale cessione pesante. Staremo a vedere se ed eventualmente in quale direzione di segnaleranno sviluppi in tal senso.