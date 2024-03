Milan, UFFICIALE: Loftus-Cheek salta i giallorossi

La sostituzione di Rafa Leao nel corso di Fiorentina-Milan non è affatto passata inosservata. Stefano Pioli, però, ha un’altra gatta da pelare

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Lecce-Roma. Nel match in programma a Pasquetta, gli uomini di De Rossi se la vedranno con i salentini in un match dal quale Lukaku e compagni vogliono uscire con i tre punti. Il tour de force per i giallorossi procede senza soluzione di continuità.

Dopo l’attesissimo derby della Capitale, infatti, la Roma volerà a Milano per l’andata dei quarti di finale di Europa League contro il Milan. La compagine di Pioli, intanto, prosegue il suo periodo smagliante e contro la Fiorentina ha incamerato altri tre punti importanti per la propria classifica, consolidando il secondo posto alle spalle dell’Inter capolista. Decisive le reti di Loftus-Cheek e Leao, intervallate dal momentaneo pareggio di Duncan. Pioli, però, dovrà fare a meno dell’ex centrocampista del Chelsea contro il Lecce nel prossimo impegno di campionato.

Diffidato, Loftus Cheek è stato infatti ammonito nei minuti conclusivi della sfida del Franchi. Ragion per cui sarà costretto a saltare il prossimo impegno casalingo contro i salentini. Squalifica che permetterà al volante inglese di recuperare energie preziose in vista del confronto con la Roma.