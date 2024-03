Polizia in campo, arbitro portato via: hanno sospeso la partita. L’accaduto ha del clamoroso, ecco cosa è successo.

Scene irreali quanto inattese quelle cui si è assistito in occasione della gara di calcio, destinata a generare attenzioni di non poco conto anche nel corso delle prossime settimane. Non sono mancati, come noto, nel recente periodo degli eventi in grado di suscitare polemiche e confronti, oltre che dibattiti di varia natura, anche all’interno della nostra Serie A.

Da tale punto di vista, ad esempio, le ultime settimane hanno permesso di assistere alla nascita del caso Juan Jesus-Acerbi, chiosato con la mancata condanna nei confronti del difensore dell’Inter e con il consequenziale ampliamento di nuove polemiche. Da un punto di vista mediatico, la vicenda si è ben incastrata in una parentesi che aveva visto nascere attenzioni non trascurabili anche intorno al Milan, per la presunta possibilità di multiproprietà in seno al club ora di Redbird, dopo il passaggio sancito da Eliott.

La polizia scende in campo, scena irreale in Francia: arbitro sottoposto all’alcol test

Tutte vicende che continueranno a generare dibattito ma che, per certi versi, hanno toccato faccende non solamente legate al terreno di gioco, come ci ricorda l’attenzione legislativa nei confronti del caso Acerbi, nonché il corpo di indagini a Via Aldo Rossi che poco ha avuto a che fare con il calcio giocato.

Non molto lontano dall’Italia, però, si è assistito ad un episodio a dir poco singolare e in grado di generare non meno polemiche, come ben descritto dalle penne transalpine di Ladepeche. Stando a quanto da loro riportato, infatti, in occasione della partita tra Merville e Oc Roubaix, c’è stato l’intervento della polizia in campo, per sottoporre l’arbitro all’alcol test.

L’assurda vicenda sarebbe da ricercarsi nella richiesta di intervento alla polizia da parte dei tifosi dell’OC Roubaix, che avrebbero contattato i gendarmi per il presunto stato di alterazione del direttore di gara. Quest’ultimo è stato portato negli spogliatoi insieme ai suoi assistenti, soffiando nell’etilometro, che ha ovviamente dato esito negativo. Immediata la decisione del fischietto di inviare un rapporto alla commissione legale del distretto calcistico, dal quale si attende adesso una risposta.