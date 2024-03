Bianconeri nei guai, UFFICIALE: rottura dei legamenti

Giungono spiacevoli conferme sull’infortunio di un calciatore bianconero, costretto a fermarsi per almeno sei mesi

Il campionato è ormai entrato nel suo ultimo quarto e, da adesso in poi, ogni passo falso può significare un ghiotto regalo per le contendenti in classifica. I calciatori iniziano a risentire di una condizione fisica portata agli estremi da un calcio sempre più esigente in termini di sforzo all’interno dei novanta minuti, ma anche e soprattutto in quanto a numero di partite da disputare nel corso della stagione.

Alcuni campionati in particolare vedono un gran numero di formazioni racchiuse in un esigua quantità di punti, il che rende potenzialmente decisivo ogni passo falso e ogni tegola persa della propria rosa. Inoltre, con la possibilità per Premier League e Serie A di accedere alla qualificazione in Champions anche per le quinte classificate – grazie al ranking Uefa e al nuovo format a 36 squadre della coppa dalle grandi orecchie -, ecco che la fase finale dei due campionati europei diverrà ancor più sanguinosa.

La Roma di Daniele De Rossi, occupando proprio la quinta piazza in classifica, ne sa qualcosa e, la presenza di Atalanta, Lazio e Napoli a poche lunghezze di distanza, con un calendario a dir poco ostico da affrontare, rende l’impresa della qualificazione in Champions quantomeno avvincente.

I bianconeri perdono il proprio capitano

In questa fase dell’anno, tanto per le formazioni ancora impegnate in competizioni europee, quanto per quelle uscite dalle coppe, risulta fondamentale poter contare su una rosa ampia, così da compensare la crescente stanchezza psico-fisica dei singoli.

Più un campionato risulta competitivo, più i calciatori caleranno di condizione con l’avvicinarsi dell’estate… Un fenomeno ormai caratteristico della massima lega inglese, le cui partecipanti si trovano spesso penalizzate nelle competizioni europee, per via dell’esoso sborso di energie che il campionato gli richiede.

Parlando proprio di Premier League e di condizioni fisiche precarie, ecco un club inglese che, nonostante la vittoria di ieri sera contro il West Ham, non può certo cantare vittoria, a causa dell’infortunio del suo capitano e del conseguente esito poco incoraggiante giunto nelle scorse ore dagli esami.

Si tratta del Newcastle United e del suo capitano Jamaal Lascelles, il quale, nella giornata di ieri, durante la vittoria per 1-0 con il West Ham, è uscito dal campo tra le preoccupazioni del club britannico. Adesso, dopo essersi sottoposto agli esami di uno specialista, il verdetto è confermato. Il difensore classe ’93 dovrà quindi subire un intervento chirurgico e il suo ritorno in campo non è previsto prima di sei-nove mesi.