Dalla Roma al Napoli: c’è la firma di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis sembra aver pronto un colpo per il calciomercato, in attesa del finire della stagione

Manca meno di un mese alla sfida tra Napoli e Roma, match che andrà in scena il weekend del 27-28 aprile allo stadio Maradona. Difficile prevedere come arriveranno le squadre alla partita, ma in ogni caso sarà una sfida fondamentale per i rispettivi obiettivi.

I giallorossi scenderanno in campo lunedì di Pasquetta per affrontare il Lecce di Gotti, alla prima partita in casa da allenatore dei pugliesi. Il suo esordio è avvenuto lo scorso turno di Serie A, vincendo di misura sul campo della Salernitana.

Daniele De Rossi invece taglierà il traguardo della doppia cifra in campionato. Infatti, la sfida contro il Lecce sarà la decima in Serie A per il tecnico che fin qui ha messo a referto sette vittorie, un pareggio con la Fiorentina e una sconfitta con l’Inter.

De Laurentiis tenta il colpo

De Rossi si è seduto sulla panchina della Roma dopo l’esonero di Mourinho, ma il tecnico portoghese non è stato l’unico a salutare la Capitale nel mese di gennaio. Infatti anche Pinto, lui tramite dimissioni, aveva deciso di lasciare la Roma a febbraio dopo l’annuncio appunto a gennaio.

In ottica della prossima stagione, il Napoli dovrebbe rivoluzionare la propria stagione con Italiano sulla panchina e proprio Pinto come direttore sportivo. Questa sarebbe infatti l’ultima idea di Aurelio De Laurentiis. Vedremo nei prossimi mesi cosa accadrà.