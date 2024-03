Dybala rossonero, scambio improvviso in attacco

In casa Roma continua a tenere banco la situazione legata al futuro di Paulo Dybala, che ha una clausola rescissoria da 12 milioni

Tra campo, calciomercato e infermeria, Paulo Dybala è sempre al centro dei pensieri dei tifosi giallorossi. Con gli atteggiamenti sul rettangolo verde e alcune dichiarazioni pubbliche, la Joya ha sempre dimostrato di trovarsi molto bene nella Roma e di voler continuare la sua avventura nella capitale oltre l’attuale scadenza del contratto fissata al 30 giugno 2025. A spaventare i sostenitori romanisti, tuttavia, c’è la famosa clausola da 12 milioni di euro pagabile da club e esteri senza alcuna possibilità di reazione.

Una postilla che la Roma potrebbe provare a cancellare a fine stagione, quando il nuovo direttore sportivo sarà chiamato a prendere una decisione sull’eventuale rinnovo dell’attaccante argentino. Nel frattempo sono molte le voci di interessamenti dalla Premier League e dalla Spagna, dove alcuni media parlano di una possibile sfida tra Atletico Madrid e Barcellona.

Calciomercato Roma, scambio rossonero con Dybala

Le ultime voci raccontano anche di un possibile approdo in Germania. Secondo ‘Controcalcio.com’, infatti, il Bayer Leverkusen starebbe monitorando con estremo interesse la situazione di Dybala. Eliminata lo scorso anno in semifinale di Europa league dai giallorossi, la squadra tedesca è avviata verso la conquista del campionato, grazie all’ottimo lavoro di Xabi Alonso. L’allenatore spagnolo sembra destinato a rimanere in rossonero e, come regalo per il ritorno in Champions League, starebbe pensando anche all’ex giocatore della Juve.

Secondo la fonte sopracitata, non è escluso che la dirigenza teutonica possa offrire alla Roma il cartellino di Sardar Azmoun in cambio di Dybala. L’attaccante iraniano è arrivato in prestito con diritto di riscatto la scorsa estate e la cifra necessaria per trasformare il trasferimento a titolo definitivo è pari a 12,5 milioni di euro. Al momento, vale la pena precisarlo, si tratta esclusivamente di suggestioni, visto che non abbiamo registrato alcun contatto ufficiale in merito a questa possibile operazione.