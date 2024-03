Lazio-Juve scrive la parola fine: esonero Allegri, comunicazione choc

Incubo Juventus, Allegri sulla graticola: il verdetto dopo la sfida contro la Lazio non è tardato ad arrivare. E con esso il suo inevitabile finale.

Prosegue il periodo no della Juventus. L’ombra di quella vista all’opera nella prima parte di stagione, la compagine di Allegri è uscita con le ossa rotte dal confronto dell’Olimpico contro la Lazio. Il gol nel finale di Marusic ha condannato Chiesa e compagni all’ennesimo KO di una seconda parte di stagione che definire complicato sarebbe solo un eufemismo.

Remissivi e a tratti rinunciataria, la “Vecchia Signora” è sembrata quasi accontentarsi di un pareggio che non avrebbe poi smosso più di tanto la classifica. Condannata dai tantissimi errori dei singoli, la compagine di Allegri è stata poi punita a venti secondi dal triplice fischio dall’inserimento vincente di Marusic che, sbucando dalle retrovie, ha gelato l’incolpevole Szczesny. Con una crisi aperta che non accenna a placarsi, il futuro di Allegri sembra essere giunto definitivamente al capolinea. Il tecnico livornese, per il quale la società non ha ancora avviato i colloqui per il rinnovo del contratto, sembra ormai essere sempre più lontano dal pianeta Juve.

Juventus, Allegri nel mirino dei tifosi: “Via subito”

Con Thiago Motta ormai in rampa di lancio, salvo clamorosi colpi di scena Allegri non sarà l’allenatore della Juventus nella prossima stagione. Con la corsa Champions che sta diventando sempre più incerta, però, un eventuale ribaltone della guida tecnica bianconera potrebbe anche materializzarsi a stretto giro di posta.

Almeno questo è ciò che si auspicano i tanti tifosi che sui social hanno esternato tutto il loro dissenso, criticando apertamente la prestazione della Juve. A finire sulla grafica, però, è stato soprattutto il tecnico livornese. Non sono pochi, infatti, i supporters bianconeri che si augurano che la società esoneri Allegri in tempi relativamente brevi, in modo tale da avviare un nuovo ciclo con un’altra proposta di gioco. Ecco una rapida carrellata di commenti:

io sto aprendo ogni 10 minuti X aspettandomi di vedere una buona notizia da parte tua sull’esonero di allegri… ma niente fino ad ora — Mmllo (@Mmllo1_) March 30, 2024

allegri è da esonero però anche il silenzio complice e l’attendismo della società è da condannare. Hanno più paura di pagare l’esonero o di perdere 100 milioni non andando in Champions? Vero che non ci sono alternative valide sul mercato (Tudor se lo sono fatti soffiare) — Dino Bigo (@cocacoli1990) March 30, 2024

aspettiamo con ansia l’esonero di allegri… here we go deal done — eder sala (@redealas) March 30, 2024

Per quale motivo si ha paura ad annunciare l’esonero di Allegri per la prossima stagione?

Il Bayern gioca serenamente sapendo già che l’allenatore sarà cacciato.#AllegriOut — Paplura (@PAPLURA) March 30, 2024

Se su 100 tifosi della #Juventus che conosco 99 vogliono l’esonero di #Allegri comincerei a farmi qualche domanda al posto della dirigenza…#SerieA — Mario Tramo (@TramoMario) March 30, 2024