Lazio-Roma, nuovi esami e recupero lampo

Lazio-Roma, a sorpresa uno dei calciatori infortunati potrebbe tornare a disposizione per il derby: nuovi esami e recupero lampo

La Roma si appresta a cominciare quello che sarà un tour de force decisivo per le sorti della stagione. I giallorossi sono ancora in corsa su due competizioni, in Italia per la qualificazione in Champions League, e in ambito continentale in Europa League, dove dovrà affrontare il Milan.

Contro i rossoneri saranno addirittura tre le partite tra campionato e coppa, essendo la partita contro i Diavoli quella che potrebbe chiudere definitivamente l’annata. La gara contro il Lecce sarà la trentesima di Serie A, e dopo la trasferta nel Salento ci saranno ancora da giocare i match contro Juventus, Atalanta, Bologna, Napoli e Lazio.

La stracittadina dunque sarà la successiva dopo il Lecce, e una delle due squadre rischia di non arrivare al meglio, con l’allenatore che ha già dovuto rinunciare ad uno dei suoi titolarissimi, che non rientrerà in tempo per sfidare i rivali.

Infortunio e niente derby: l’ufficialità sul recupero

Un finale di stagione dunque al cardio palma per gli uomini di De Rossi, che sono chiamati a conquistare i tre punti nella sfida di domani con il Lecce per non rendere ancora più complicata la situazione legata alla classifica.

Nonostante i giallorossi siano riusciti a ritirarsi su infatti l’imminente mole di big match ravvicinati rischia di compromettere quanto di buono fatto fino ad oggi sotto la guida di De Rossi. Dopo la trasferta a Lecce sarà la volta della Lazio, che al momento non gode della miglior forma fisica possibile, nonostante alcuni elementi siano molto vicini al recupero, ecco le parole del medico sociale della Lazio, Fabio Roda, che è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel:

“La situazione si sta lentamente regolarizzando. Rovella continua il suo percorso riabilitativo: siamo soddisfatti ed è prossimo al rientro in gruppo. Provedel procede nel migliore dei modi, farà dei controlli a inizio settimana ma siamo ottimisti sul suo recupero. Lazzari ha subìto un fastidio al polpaccio durante l’ultimo allenamento di giovedì. L’abbiamo fermato precauzionalmente e ripeteremo gli accertamenti per capire il recupero. Su Patric siamo contenti per il suo recupero e il suo rientro in campo.”