Lecce Roma, colpo di scena tra i convocati: recupero UFFICIALE

La Roma si prepara in vista della trasferta del Via del Mare contro il Lecce. Sorpresa dell’ultima ora per i convocati

Archiviata la Pasqua di riposo per la Serie A, si ritorna in campo con la Roma che giocherà la decima partita in campionato dell’era De Rossi. L’avversario è il Lecce di Gotti, reduce dall’esordio felice contro la Salernitana in trasferta.

I salentini hanno un obiettivo ben chiaro e fisso in mente: la salvezza. I 28 punti collezionati in 29 partite distanziano il Lecce dal Frosinone, la prima virtualmente retrocessa, di sole 3 lunghezze ma il cambio di panchina sembra aver lasciato un effetto positivo.

Come detto, alla prima di Gotti sono arrivati i tre punti che mancavano dal 2 febbraio nel miracoloso 3-2 con la Fiorentina. Da lì in poi quattro sconfitte e un pareggio, un rendimento diametralmente opposto a quello positivo della Roma.

Scelta ufficiale, torna tra i convocati

Luca Gotti ha reso nota la lista dei convocati per la sfida contro la Roma. Gli occhi di tutti i tifosi del Lecce e non solo erano sul reparto attaccanti, nella speranza di rivedere Banda. Il calciatore è tra i più importanti per il gioco dei giallorossi grazie alla sua velocità e imprevedibilità.

L’estero zambiano ci sarà. Non è detto se da titolare, anzi, sarà molto più probabile vederlo a gara in corso. Perlomeno Gotti è riuscito a convocarlo, così come Sansone. Chi invece non ci sarà, ma era già noto, saranno Dermaku e Kaba.