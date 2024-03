Lecce-Roma, verdetto su Dybala: ora è UFFICIALE

Dopo speculazioni, voci e rientri in gruppo, è giunta la sentenza finale sul corrosivo dubbio che attanagliava la tifoseria giallorossa: Dybala sarà a disposizione in Lecce-Roma?

Dybala o non Dybala… questo è il dilemma. Un dubbio che ha invaso i tifosi giallorossi fino all’ultimo istante prima della partenza della squadra verso il Salento, in vista della partita di domani contro il Lecce di Gotti.

Nonostante il match con i pugliesi non faccia parte dell’ostico cammino che i giallorossi si preparano ad affrontare nel corso delle prossime settimane, si tratta ugualmente di un turno della massima lega italiana e, esattamente come per gli appuntamenti da consumare contro formazioni più blasonate, in palio ci sono tre punti.

Proprio in virtù di una serie di confronti diretti che la Roma si trova segnati in calendario, da ora ogni punto lasciato per strada, in particolare contro le ‘piccole’, avrà un peso specifico non indifferente. Ogni partita è da affrontare al massimo delle possibilità di DDR & co. e, oltretutto, la formazione salentina si è più volte rivelata in grado di mettere in seria difficoltà le big dello stivale.

La Joya parte insieme ai compagni

Una volta operate le dovute premesse su quella che potrebbe divenire una sfida più ardua del previsto, ecco che i tifosi giallorossi possono tirare un sospiro di sollievo in merito alla rosa con cui il comandate di Ostia si presenterà al Via del Mare. Difatti, a firmare autografi ai tifosi giallorossi presenti all’aeroporto, c’era anche la Joya, immortalato nel profilo ufficiale della Roma su X(Twitter).

Il numero 21 giallorosso è salito insieme ai compagni alla volta di Lecce, nonostante la lieve lesione all’adduttore manifestata poco prima della pausa delle nazionali abbia fatto temere più di una volta il campione del mondo argentino. La sua presenza dal primo minuto, tuttavia, è a dir poco improbabile, il che permetterà a Tommaso Baldanzi di riassaporare la titolarità.

E’ probabile che, proprio in virtù di un calendario proibitivo, DDR preferirà inserire la Joya a gara inoltrata, soprattutto nel caso in cui il resto dei compagni non riuscirà a sbloccare il risultato in sua assenza. Le notizie piacevoli non finiscono qui, poiché seduti in aereo c’erano anche Chris Smalling e Renato Sanches. Anche in questo caso appare difficile preventivare la loro presenza dal primo minuto, ma è altrettanto certo come a De Rossi faccia piacere potersi voltare verso la panchina con una quantità rassicurante di opzioni.