Mercato bloccato e Lukaku prigioniero: Roma senza scampo

Il futuro di Romelu Lukaku resta un nodo da sciogliere in vista della prossima stagione. La sanzione in arrivo può bloccare il mercato, facendo saltare il banco.

Romelu Lukaku è pronto a tornare a guidare l’attacco della Roma di Daniele De Rossi. Il mese di aprile si preannuncia decisivo per la squadra giallorossa, ancora in corsa per il piazzamento in Champions League e ai quarti in Europa League. Per raggiungere gli obiettivi stagionali il tecnico della Roma si aggrappa alle qualità del centravanti belga, il cui futuro è ancora un grande punto di domanda in vista della prossima stagione.

Domani la Roma di Daniele De Rossi torna a giocare in trasferta. Lunedì di Pasquetta in campo per i giallorossi, attesi dal banco di prova Lecce. La squadra salentina guidata da Gotti è a caccia di punti salvezza, mentre la Roma non può commettere passi falsi nella corsa al ritorno in Champions League. DDR si aggrappa alla qualità di Romelu Lukaku, che ha superato gli ultimi acciacchi fisici ed è tornato in campo per l’amichevole Inghilterra-Belgio.

Blocco del mercato Chelsea: ecco come cambia il futuro di Lukaku

Il cartellino del centravanti belga è di proprietà del Chelsea, che secondo quanto rimbalza dall’Inghilterra rischia di dover incappare nel blocco del calciomercato per colpa di irregolarità finanziare nella precedente gestione del club.

A rivelarlo è il podcast Inside Track di Football Insider che parla di un possibile blocco totale del calciomercato per la società blues. Ovviamente tale sanzione sconvolgerebbe totalmente la situazione legata al futuro di Big Rom. Staremo a vedere cosa succederà e se ci saranno sviluppi a riguardo.