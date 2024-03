Sentenza “devastante”, fanno peggio della Juve: classifica rovesciata

Un’ennesima bufera potrebbe abbattersi sul campionato, per il club sono previsti altri dodici punti di penalizzazione

È un periodo molto particolare in Italia e in Europa, con diversi club alle prese con problemi economici o di natura societaria. In Italia. già lo scorso anno abbiamo avuto episodi simili, con la Juventus indagata dalla guardia di finanza che ha ricevuto una penalità in classifica che in un secondo momento poi è stata tolta, anche se secondo molti così facendo si è minata la credibilità del campionato di Serie A.

Per i bianconeri alla fine però arrivò la sentenza definitiva che escludeva la squadra dalle coppe continentali, ma oggi il nostro campionato sta rivivendo una situazione analoga con un’altra squadra. Stiamo parlando del Milan, finito anche lui nell’occhio del ciclone a causa della cessione della società a causa del passaggio di proprietà a RedBird.

Queste cose però non accadono solo in Italia, bensì anche in Premier League, con un club storico cella massima divisione inglese che ad oggi rischia una nuova pesantissima penalità di 12 punti in classifica, e che rischia di condannare definitivamente la squadra.

Nuova penalità e classifica stravolta: tifosi in rivolta

L’Italia non è l’unico paese dove i club stanno faticando a livello economico, e che rischiano sanzioni pesanti. Anche in Inghilterra ci sono diverse società indebitate, o che non hanno rispettato il fairplay finanziario, come ad esempio il Chelsea.

I Blues saranno infatti costretti a vendere per non andare incontro a sanzioni pesanti, ma soprattutto per finanziare un mercato dove avranno l’obbligo di tornare a competere a certi livelli, ma non sono l’unica squadra inglese che sta faticando.

Anche l’Everton rischia tantissimo, per i Toffees infatti c’era già stata una prima penalità di 10 punti, poi ridotta a 6 ma potrebbe non essere finita qui. Secondo quanto riporta FootballInsider infatti per il club di Liverpool potrebbero essere in arrivo altri 12 punti di penalizzazione in classifica. L’8 aprile sarà la data decisiva per conoscere le sorti dell’Everton