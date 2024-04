Formazioni ufficiali Lecce-Roma: la decisione su Dybala

Formazioni ufficiali Lecce-Roma, finalmente tornano in campo i giallorossi in una partita difficile e che mette in palio dei punti pesantissimi per la salvezza

Si torna in campo: non un lunedì qualunque, ma quello di Pasquetta. La Roma tra meno di un’ora sarà sul terreno di gioco del Via del Mare per affrontare il Lecce di Gotti.

Una sfida già difficile di suo, contro una formazione che lotta per la salvezza. E che ha un ulteriore peso specifico soprattutto per quello che è risultato del Bologna, che ha vinto contro la Salernitana all’ora di pranzo e che ha allungato. Insomma, una sfida che la Roma deve vincere anche perché i prossimi impegni sono di fondamentale importanza e altrettanto difficili: Lazio, Milan in trasferta, Udinese, di nuovo Milan e infine Bologna.

Formazioni ufficiali Lecce-Roma, le scelte di De Rossi

E per affrontare questa partita ecco quelle che sono state le scelte, ufficiali, di Daniele De Rossi. Qualche dubbio il tecnico giallorosso ce lo aveva, soprattutto per quanto riguarda l’impiego di Dybala dal primo minuto. L’argentino è partito con la squadra. E DDR ha deciso in questo modo.

Non c’è Dybala dal primo minuto. Alle spalle di Lukaku la coppia formata da Balzandi e Zalewski. Davanti a Svilar solita difesa a quattro con Karsdorp, Mancini, Ndicka e Angelino. In mezzo al campo Cristante, Paredes e Bove. Davanti come detto. Una vera e propria rivoluzione per De Rossi che, come sappiamo, non può nemmeno contare su capitan Pellegrini, squalificato.

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Paredes, Bove; Baldanzi, Zalewski; Lukaku.