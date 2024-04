Lecce-Roma, lo cacciano prima dell’intervallo. I giallorossi hanno mostrato delle difficoltà nel primo tempo contro la formazione di Gotti. C’è già il colpevole

A Lecce è finito il primo tempo. E la Roma ha rischiato diverse volte di andare sotto. La squadra di Gotti è in palla, ha calciato con pericolosità verso Svilar e il portiere giallorosso quando chiamato in causa si è fatto trovare pronto. Ma in questo modo difficilmente arriveranno i tre punti. Anzi, il rischio di perderla c’è.

La Roma due occasioni enormi alla fine del primo tempo: Baldanzi sul secondo palo per Zalewski che non fa nulla: né calcia e nemmeno mette in mezzo dove Lukaku era solo. E poi la punizione di Angelino che tocca il palo esterno e finisce fuori.LEcce Ma sarebbe stato troppo per quello visto nei primi 45 minuti. E lo zero a zero sta stretto alla formazione di casa. Si deve cambiare rotta, velocemente, altrimenti è dura davvero.

Lecce-Roma, Karsdorp nel mirino

Comunque, i tifosi della Roma hanno già trovato un responsabile. O almeno, hanno indicato sui social quello che è un giocatore che sta decisamente giocando molto al di sotto di quelle che erano sicuramente le aspettative di Daniele De Rossi. Ci sono stati dei dubbi nel momento in cui è stata annunciata la formazione, e quei dubbi sono stati confermati da quello che è stato il primo tempo del Via del Mare.

Nel mirino c’è Rick Karsdorp: il difensore olandese che gioca a destra se la sta vedendo con Dorgu, uno che ha un passo diverso e che lo sta mettendo in difficoltà. E anche molto. Sono molti i commenti sui social contro la scelta di De Rossi e sono molti i tifosi che lo vogliono fuori alla fine del primo tempo. Vedremo quello che deciderà il tecnico. Sotto vi proponiamo un poco di pensieri.

E come volevasi dimostrare #Karsdorp non ne azzecca una ne in difesa ne in attacco.

Perchè lui Daniè 🤦🏻‍♀️ — Manuela Orazi (@manuela_orazi) April 1, 2024