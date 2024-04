Probabili formazioni Lecce-Roma, triplo cambio De Rossi

Probabili formazioni Lecce-Roma, De Rossi rinuncia alla titolarità di Dybala: queste le possibili scelte per affrontare la squadra di Gotti.

Continuerà in quel di Lecce, fra qualche ora, il percorso della Roma di De Rossi, finalizzato al recupero del cospicuo terreno perduto in campionato nel corso della prima parentesi stagionale, inseguendo una Champions League di non semplice raggiungimento ma ad oggi considerabile come obiettivo quantomeno più abbordabile rispetto al passato ma per il quale occorrerà continuare a marciare con continuità e concretezza.

Il rendimento di Dybala e compagni resta, ad ogni modo, encomiabile e lascia quantomeno buone speranze tra le fila dei tifosi, attesi altresì da un importante doppio turno in Europa League che importanti indicazioni potrebbe prossimamente fornire sulle velleità europee della squadra dopo la vittoria in Conference due anni fa e la finale di Budapest dello scorso maggio. Seguendo il monito dello stesso De Rossi, fondamentale è ad oggi il continuare a ragionare step by step, senza troppi proclami o richiami al futuro a più ampia gittata, destinato a passare anche da quanto raccolto in queste settimane post-pausa Nazionali.

Probabili formazioni Lecce-Roma, Baldanzi dal 1′: le scelte di De Rossi

Il percorso, come detto, riprenderà in quel di Lecce in questo lunedì pomeriggio di Pasquetta, presso uno stadio complicato, dove già lo scorso anno la Roma aveva palesato qualche difficoltà, scontrandosi contro Baschirotto e colleghi. La nobile vittoria di Salerno, successiva ad un cambio in panchina insolitamente slegato da motivi tecnici ma giustificato per una situazione disciplinare figurano come elementi in grado di acuire le difficoltà di una sfida che la Roma, dal proprio canto, deve cercare di vincere ad ogni costo.

L’entrata della primavera, infatti, sancirà un corpo di impegni di importanza tutt’altro che trascurabile, denso di scontri diretti, in vista del quale, anche l’incrocio di quest’oggi offre tre punti da provare a centrare ad ogni costo. De Rossi, come noto, dovrà rinunciare ad Azmoun, la cui assenza per l’infortunio in Nazionale è attestata per almeno altre tre settimane. Non al meglio nemmeno Dybala, al suo secondo allenamento consecutivo e destinato a lasciare spazio a Baldanzi dal primo minuto.

Queste, per il resto, tutte le altre scelte in vista di Lecce-Roma, con Gotti che potrebbe dal proprio canto optare per le seguenti soluzioni. Ricordando della squalifica di Pellegrini, rispetto alla formazione con il Sassuolo, si prevede la presenza di Ndicka al posto di Llorente, unitamente al ritorno a centrocampo di Aouar (in ballottaggio con Bove), che lascerebbe in tal modo spazio a Baldanzi per la regione offensiva laterale destra, occupata dall’ex Empoli per ovviare alla situazione Dybala. Al posto di Spinazzola, c’è Angelino.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Ramadani, Blin; Almqvist, Krstovic, Piccoli

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Aouar; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.