Rientro Dybala, emergenza finale De Rossi: “Non l’avrei rischiato”

Infortunio Dybala, annuncio UFFICIALE dopo Lecce-Roma: De Rossi svela tutto. Gli ultimi aggiornamenti.

Non è ripreso nel migliore dei modi il cammino della Roma di De Rossi dopo la sosta delle Nazionali, catalizzata da una vittoria importante ma sofferta contro il Sassuolo, durante la quale Pellegrini e colleghi avevano dimostrato di meritare e anelare con veemenza i tre punti, imbattendosi altresì in una prestazione non brillantissima come le precedenti, emulata anche quest’oggi in quel di Lecce.

Diversi gli errori tecnici e di gestione palla, unitamente ad alcuni errori sotto porta che hanno impedito di avere ragione di Piccoli e compagni nella delicata trasferta giallorossa, che ha più volte visto gli uomini allenati da Luca Gotti impensierire con veemenza e concretezza le retrovie difese da Svilar. Resta, comunque, vivida una corsa Champions che quest’anno potrebbe passare anche dal quinto posto ma che, ad ogni modo, potrebbe fortemente essere influenzata dai prossimi risultati della Roma e da quell’insieme di scontri diretti che attende in questa primavera la compagine di DDR.

Pieno recupero Dybala, De Rossi dice tutto: annuncio ufficiale dopo Lecce-Roma

Fondamentale, ad ogni modo, il cercare continuità di prestazioni e risultati, confidando altresì nel pieno recupero e rendimento di profili sui quali la Roma non può ad oggi contare o, comunque, non al massimo della condizione. Lo ricordano bene le attuali condizioni di Azmoun, che dopo l’infortunio in Nazionale pare poter tornare solamente fra almeno due-tre settimane, unitamente allo status di un Paulo Dybala quest’oggi entrato solamente nello spezzone finale di gara.

Circa dieci i minuti concessi da De Rossi all’argentino in Lecce-Roma, alla luce del fresco recupero da un forfait che lo ha portato a svolgere solamente due allenamenti con la squadra. La sua presenza e qualità in campo non sono bastate a sbloccare una gara non brillantissima: l’obiettivo, adesso, è quello di poter contare su un recupero graduale che permetta di averlo al meglio per l’impegnativo e decisivo rush di fine stagione.

A fare un punto, è stato anche Daniele De Rossi, che ha così parlato ai microfoni Dazn a riguardo. “Sapevamo che l’avremmo messo dentro solo per necessità, se ci fosse stato un risultato netto o da una parte o dall’altro non l’avrei rischiato perché lo dovevamo centellinare. Si è allenato tante volte, è sulla via del rientro. Sta bene“.