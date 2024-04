Salta Roma-Lazio, UFFICIALE: giallo pesante per il derby

Salta Roma-Lazio, è ufficiale. Il primo giallo della partita se lo becca il giallorosso che era nell’elenco dei diffidati. Assenza pesantissima per De Rossi

Il primo cartellino del match è pesantissimo. Uno di quelli che cambia le sorti non solo delle partita in corso ma anche della prossima. E rivoluziona quelle che saranno le scelte di Daniele De Rossi per la prossima partita. Non una qualsiasi, visto che parliamo del derby contro la Lazio.

Una buona Roma in avvio, ma il primo cartellino giallo della sfida contro i giallorossi salentini se lo prende Ndicka. Mercenaro però è fiscalissimo, perché il difensore sì strattona un poco, ma il primo che lo fa è l’attaccante del Lecce. Il fallo è fiscale, troppo, i due si trattengono a vicenda. E forse in altri casi sarebbe stato fischiato un fallo a favore della Roma. Invece non è così. Ndicka, come detto, era nell’elenco dei diffidati e non ci sarà sabato alle 18 nella sfida contro la formazione di Tudor. Sarà un’assenza pesantissima per il tecnico della Roma, visto che Ndicka è uno di quelli che ha sempre dato certezze alla difesa. E De Rossi sin da quando lo ha avuto a disposizione dopo la coppa d’Africa lo ha mandato in campo dall’inizio sempre.