Via libera Roma, sostituto dalla Premier: 18 milioni

Calciomercato Roma, via libera totale ed incastro trovato in Inghilterra. Intreccio da 18 milioni per la firma in estate, il sostituto è stato già scelto.

Aprile si preannuncia il mese della verità per la Roma di Daniele De Rossi. La squadra giallorossa nelle prossime partite si gioca tutto sia in campionato che in Europa League. Tra poche ore ci sarà la trasferta di Lecce, valida per la trentesima giornata di Serie A. In palio punti pesanti per entrambe le squadre, per i salentini in ottica salvezza, per i capitolini nella corsa al piazzamento in Champions League. In attesa dell’imminente ritorno in campo, col fischio d’inizio alle ore 18 al Via del Mare, si accendono diversi scenari in ottica calciomercato estivo.

Tra campo e mercato nelle prossime settimane si deciderà la Roma del futuro. La conferma di Daniele De Rossi sembra più vicina dopo i primi due mesi e mezzo sulla panchina giallorossa, ma niente è ancora scritto. Nel mese di aprile fioccano banchi di prova estremamente delicati per la squadra giallorossa, che non dovrà sottovalutare l’ostacolo Lecce di oggi pomeriggio. In seguito ci sarà da preparare il derby contro la Lazio, galvanizzata dalla vittoria in extremis sulla Juventus, prima del quarto di andata contro il Milan in Europa League. E tra pochi mesi avrà il via la finestra di calciomercato estivo.

Calciomercato Roma, via libera Llorente: il sostituto arriva dal Tottenham

In attesa di nominare ufficialmente il nuovo direttore sportivo, sono tanti i calciatori dal futuro incerto in casa Roma. Oltre alle scadenze di contratto anche i tanti giocatori arrivati in prestito restano un nodo da sciogliere.

Tra questi spicca Diego Llorente, al secondo prestito dal Leeds alla Roma. Proprio la squadra britannica, secondo quanto evidenzia il sito Football Insider, avrebbe intenzione di acquistare in via definitiva il centrale Joe Rodon, di proprietà del Tottenham. Si parla di un affare intorno ai 18 milioni di euro, che potrebbe andare in porto in caso di promozione in Premier League del Leeds.