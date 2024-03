Via dal Milan dopo un anno: scambio con la Roma

In attesa dei quarti di finale di Europa League, si intensificano le voci di calcio mercato riguardanti Milan e Roma

Dopo aver superato con estrema facilità gli ottavi di finale di Europa League, Milan e Roma l’11 e il 18 aprile si affronteranno nei quarti di finale. In palio ci sarà l’ingresso tra le prime quattro della competizione europea, un’impresa che ai giallorossi è riuscita le ultime due volte in cui ha disputato questo torneo. Attesi da un importante tour de forse tra campionato e coppa, le due squadre sono anche al centro di numerose notizie di mercato.

Fermo restando che a Trigoria sono ancora in attesa di ufficializzare il nuovo direttore sportivo, anche senza l’erede di Tiago Pinto il club capitolino sta monitorando diversi profili in vista della prossima stagione. Da rinnovo di Daniele de Rossi e i possibili riscatti di Romelu Lukaku e Dean Huijsen, sono molti i temi caldi in casa giallorossa. I rossoneri, dal canto loro, dovranno affrontare la spinosa trattativa per il rinnovo di Mike Maignan, mentre in attacco Oliver Giroud è sempre più vicino ad un approdo negli Stati Uniti.

Via dopo un anno, il Milan prova lo scambio con la Roma

La dirigenza lombarda sarà così chiamata a comprare un nuovo attaccante centrale. I nomi che maggiormente piacciono sono quelli di Jonathan David, Victor Gyökeres e Joshua Zirkzee, ma nelle scorse settimane si è parlato anche di due giocatori della Roma. Il primo è Big Rom, che a fine stagione potrebbe non rimanere nella capitale anche in caso di qualificazione alla Champions.

L’altro è Tammy Abraham, che proprio contro i rossoneri potrebbe fare il suo esordio in Europa League dopo aver pienamente recuperato dall’infortunio al ginocchio. Proprio a causa della lunga degenza, il Milan potrebbe essere il maggiormente propenso a pensare ad uno scambio di prestiti con la Roma. Nel ventaglio dei possibili giocatori da proporre, figurano anche due nuovi arrivi: Samuel Chukwueze e Yunus Musah. Difficile ipotizzare ora quale possa essere la reazione dei Friedkin ad una simile proposta, ma la speranza di tutti a Trigoria è che l’attaccante inglese possa rendersi protagonista di un finale di stagione all’altezza, o per monetizzare al massimo da una sua eventuale cessione, o per dargli I galloni da titolare il prossimo anno, in caso di partenza di Lukaku.