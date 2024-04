18 milioni dall’Atletico: Roma a bocca asciutta

Calciomercato Roma, 18 milioni dall’Atletico Madrid: questo il prezzo fissato per il cartellino. Giallorossi praticamente a bocca asciutta!

La Roma guarda sicuramente interessata alla cosa. Anche perché il nome in questione potrebbe regalare un altro poco di milioni. Forse qualche euro in meno a dire la verità, oltre quelli che però ha già portato nelle casse giallorosse.

Diciamolo chiaro: la sua esperienza a Trigoria era finita da un pezzo e poi è finita anche male. Non c’è stata la possibilità di tirarsi fuori da una situazione ingarbugliata, una di quelle che quando ci finisci dentro è difficile reagire. Per questo Zaniolo ha lasciato la Roma. O per meglio dire per questo la Roma ha deciso di cedere Zaniolo al Galatasaray, l’unica squadra che ha fatto davvero sul serio per il giocatore. E quasi come a voler capire se il giocatore potesse crescere, Pinto allora decise di trovare un accordo con i turchi per mettere dentro il contratto una percentuale sulla futura rivendita che i turchi avrebbero potuto incassare. Una percentuale del 20% su quello che sarebbe stato il prezzo di vendita oltre i 16milioni di euro che i giallorossi avevano speso.

Calciomercato Roma, la situazione Zaniolo

Parliamo, in questo caso, di 400mila euro che la Roma potrebbe incassare. Perché le notizie che arrivano dalla Spagna riguardano proprio Zaniolo e un suo possibile passaggio (per 18milioni di euro) da Istanbul a Madrid. All’Atletico per la precisione.

La notizia dell’interesse biancorosso nei confronti di quel giocatore che adesso è Inghilterra viene data da masfichajes.com, e rivela come la squadra guidata da Simeone potrebbe decidere di fare un affondo per il giocatore che quasi sicuramente la prossima estate se ne andrà in Germania con la maglia azzurra a giocare l’Europeo. La Roma guarda con un pizzico d’interesse, perché con quei 400mila euro citati prima potrebbe “ripagarsi”, ad esempio, il prestito di Huijsen. Niente di eclatante, però di questi tempi passare di nuovo all’incasso è sicuramente una cosa che fa sorridere i Friedkin.