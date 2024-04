Allegri al Napoli, ‘manna’ dal cielo Juventus: fa tutto De Laurentiis

Nuovo direttore sportivo ed effetto domino Napoli-Juventus, colpo di scena clamoroso Allegri. Gli ultimi aggiornamenti.

Si è spesso evidenziato come la prossima estate presenti già ora tutta una serie di ingredienti in grado di far intravedere i giusti margini di intervento per assistere a grandi e nobili cambiamenti, in casa Roma e non solo. Se tra le fila giallorosse, infatti, resta da disambiguare in modo definitivo la ponderazione su Daniele De Rossi e quella sull’individuazione di un nuovo direttore sportivo con il quale attrezzare nel migliore dei modi la squadra in vista delle stagioni a venire.

Anche lontano dalla Capitale, però, si individuano in questa parentesi di campionato i prodromi di una campagna acquisti destinata a regalare massicce novità, anche sul fronte delle panchine. Oltre alla su citata questione De Rossi, infatti, presso tante altre realtà si potrebbe assistere a qualche cambiamento per quanto concerne gli allenatori: da questo punto di vista, le ultime novità in casa Napoli non possono essere in alcun modo ignorate.

Suggestione Allegri-Napoli con il nuovo DS Manna, Italiano resta il favorito

Dopo la stagione che ha consacrato Kvaratskhelia e colleghi indomiti campioni di Italia, all’ombra del Vesuvio sono state vissute non poche difficoltà, frutto di un apparecchiamento stagionale da parte di De Laurentiis non nobilissimo, sia sul fronte dirigenziale che di calciomercato. In attesa di comprendere dove possa arrivare il Napoli in una stagione tormentata quanto altalenante, intanto, si registrano gli orizzonti di un importante corpo di cambiamenti destinati a riguardare, appunto, anche la panchina.

Stando a quanto circolato proprio in queste ore, infatti, De Laurentiis avrebbe individuato in Manna la giusta figura dirigenziale per il ruolo di direttore sportivo, con il quale ripartire dopo questo complicato interregno post-Giuntoli. Su tale fronte, il giornalista Dario Pellegrino ha riferito come il favoritissimo per la panchina risulti Vincenzo Italiano, dopo gli interessi rimasti solamente tali lo scorso anno.

Se il nome di Manna fosse ufficialmente confermato, potrebbero anche rilanciare il nome di Allegri, alla luce degli ottimi rapporti dell’allenatore della Juventus, in una posizione di bilico e contrattualmente legato al club bianconero fino al 2025, e Aurelio De Laurentiis.