Calciomercato Roma, fuori uno: se ne va da Simeone

Calciomercato Roma, fuori uno. Il calendario della Roma prevede, a breve, due impegni ‘sentitissimi’, ma il pensiero è rivolto anche al prossimo mercato.

Sabato prossimo vi sarà derby stracittadino contro la Lazio, giovedì 11 sarà la volta della gara di andata del derby europeo contro il Milan. Mai, come in questo momento, Daniele De Rossi, sente battere forte il cuore. Un doppio confronto che non ha bisogno di essere ‘caricato’ in alcun modo.

Sono partite, ed avversari, che alimentano una naturale tensione che va soltanto gestita e, forse, controllata, affinché non produca effetti collaterali indesiderati. Un doppio impegno che non arriva in un gran momento per la formazione giallorossa.

Sembra, infatti, che stia scemando entusiasmo, condizione fisica e quel pizzico di fortuna in più che occorre sempre ed occorre a tutti. In quella ‘magica’ fase iniziale seguita all’arrivo dell’ex campione sulla panchina giallorossa anche qualche decisione arbitrale ha aiutato.

A Lecce una decisione arbitrale ha, invece, danneggiato la Roma, ma Daniele De Rossi per primo sa bene come la decisione arbitrale non sia stata felice, così come non lo è stata la prestazione dei suoi ragazzi. Il tecnico giallorosso sa bene che contro la Lazio ed il Milan ci vorrà decisamente un’altra Roma.

Il calcio, però, non dà tempo e mentre De Rossi, sul campo, prepara la miglior Roma in vista del doppio impegno campionato-Premier League, c’è chi in società sta pensando alla Roma futura, quella della prossima stagione.

Dalla Spagna, però, non arrivano buone nuove per la società giallorossa. Come informa mundodeportivo.com un possibile obiettivo della Roma sembra aver orientato il suo futuro altrove. Il terzino sinistro Marcos Alonso saluterà il Barcellona, dove era approdato nel 2020.

Il difensore spagnolo lascia il Barca ma non la Spagna dal momento che tutto lascia intravedere che sarà l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone’ la sua prossima casa. Poco male per la Roma che sembra già aver preso di mira un altro terzino sinistro, quell’Antonino Gallo del Lecce, ammirato soltanto poche ora fa.

Senza dimenticare, poi, i messaggi d’amore inviati alla società giallorossa da Angelino, l’esterno spagnolo arrivato a gennaio in prestito dal Lipsia. Un parametro zero come Marcos Alonso avrebbe fatto bene alla squadra ed ai conti, ma la Roma ha già in testa, e in casa, le valide alternative.