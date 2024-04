Calciomercato Roma, nuovo terzino in famiglia: doppio indizio

Calciomercato Roma, nuovo terzino in famiglia. Il pareggio colto dalla formazione giallorossa a Lecce non ha soddisfatto nessuno.

Un rallentamento inaspettato, ed indesiderato. Il pareggio contro il Lecce ha momentaneamente allontanato la formazione giallorossa dalla zona Champions League, obiettivo primario della società capitolina.

Un risultato che non è piaciuto nemmeno per le modalità nelle quali è maturato. Al di là di una svista arbitrale che ha privato l’undici di Daniele De Rossi di un più che probabile calcio di rigore, la prestazione ha lasciato molto a desiderare.

Da oggi inizia un periodo molto intenso per la Roma. I due prossimi impegni arrivano in un momento di scarsa brillantezza. Il derby di sabato prossimo, appuntamento allo Stadio Olimpico alle ore 18.00, farà da gustoso, ed insidioso, antipasto all’altro derby, questa volta europeo, contro il Milan.

Campionato ed Europa League chiamano a raccolta squadra e tifosi giallorossi. In pochi giorni si può scrivere, nel bene e nel male, il destino immediato, e quello prossimo, della società giallorossa. Risultati che influenzeranno non poco anche il mercato dei capitolini.

Un obiettivo per la Roma della prossima stagione sembra già pronto…ad essere acquistato.

Calciomercato Roma, nuovo terzino in famiglia

La Roma, ed i suoi osservatori, infatti, non hanno perduto l’occasione di visionarlo direttamente allo Stadio Via del Mare di Lecce, come riportato dall’edizione odierna de “Il Messaggero”.

Terzino sinistro del Lecce, nativo di Palermo, classe 2000, Antonino Gallo è un obiettivo della prossima Roma. Daniele De Rossi lo ha osservato, e valutato positivamente, nella sfida tra i due club giallorossi. Il tecnico lo ha osservato da vicino per conoscerlo meglio, ma in casa Roma c’è chi lo conosce molto bene.

Per Guillermo Giacomazzi, assistente di Daniele De Rossi, Antonino Gallo è uno…di famiglia. La figlia di Giacomazzi, Stephanie, è infatti la moglie di Antonino Gallo. La coppia ha anche un figlio. Una situazione tecnico-familiare che potrebbe portare ad una doppia felice conclusione.

Antonino Gallo alla Roma con la conferma di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa. E, ovviamente, anche di Guillermo Giacomazzi.