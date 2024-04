Dal Napoli alla Roma: Juventus avvisata

Archiviato il trentesimo turno di serie A, in casa Roma tornano di forte attualità le indiscrezioni di calciomercato, che coinvolgono anche la Juve

La lunga attesa che porterà al derby del 6 aprile è già iniziata. Fissata alle ore 18:00 di sabato prossimo, la sfida contro la Lazio arriverà prima dell’andata dei quarti di finale di Europa League in casa del Milan. Nonostante ciò, la Roma e Daniele De Rossi non possono fare troppi calcoli a livello di formazione, visto che la corsa al piazzamento Champions league è di fondamentale importanza per il futuro del club.

Dopo la sconfitta dell’Olimpico, anche la Juventus rischia di finire risucchiata nel vortice della lotta per il quarto e il quinto posto. Il club bianconero ha dilapidato molti punti di vantaggio negli ultimi due mesi, ma resta ancora il favorito per il raggiungimento dell’obiettivo Champions. Oltre a duellare sul campo, giallorossi i torinesi potrebbero entrare in rotta di collisione anche sul calciomercato.

Calciomercato Roma, offerto un obiettivo della Juve

Come è noto, le due dirigenze dovranno parlare del futuro di Dean Huijsen. Il difensore olandese e nazionale spagnolo è arrivato in prestito secco lo scorso gennaio e la Juve valuta il suo cartellino non meno di 30-35 milioni di euro. Il futuro del diciottenne non è tuttavia l’unico tema che potrebbe coinvolgere entrambi i club, almeno secondo le ultime voci di mercato.

Alla ricerca di rinforzi a centrocampo, la Juve di recente è stata nuovamente accostata a Fabián Ruiz. L’ex centrocampista del Napoli, però, sarebbe stato segnalato da alcuni intermediari anche alla Roma, visti i buoni rapporti tra i Friedkin e la proprietà del PSG. Proprio al club parigino in estate farà ritorno Renato Sanches, protagonista di una stagione fallimentare.

Ad oggi tuttavia appare difficile ipotizzare un affondo giallorosso per lo spagnolo, a meno che il prossimo direttore sportivo della Roma non dovesse ricevere aperture per una cessione in prestito. L’ex Betis sta vivendo una stagione ricca di pochi alti e molti bassi, come testimoniano le sole 19 presenze in campionato, dove il mancino ventisettenne è partito solo 12 volte come titolare.