Dalla Roma alla Juve, doppietta e addio Allegri

Doppietta Juventus, effetto domino in Serie A ed ex Roma già pronto: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Come più volte evidenziato, importanti novità risultano destinate a infiammare la prossima estate, in casa Roma e non solo. Tra le fila giallorosse bisognerà nelle prossime settimane avviarsi verso quelle ponderazioni destinate all’apparecchiamento di un campionato che grandi cambiamenti lascia attualmente intravedere. Plurime realtà della Serie A, infatti, sono destinate ad andare incontro ad un massiccio corpo di cambiamenti, prossimo a toccare un valzer di panchine pronosticabile da non poco tempo.

In una stagione già contraddistinta da numerose novità ad interim, infatti, sono state poste le basi per poter andare incontro ad altre decisioni che potrebbero veder intrecciarsi le posizioni di allenatori e di scelte dirigenziali nei prossimi mesi, con la stessa Roma che potrebbe non essere esclusa da tali discorsi.

Come ormai ben noto, non resta tantissimo tempo per ponderare una decisione definitiva sul contratto di De Rossi, ad oggi in scadenza a fine stagione e un cui prolungamento resta legato alle capacità del tecnico di saper amplificare e acuire ulteriormente la già più che massiccia dose di fiducia costruitasi sin dal primo momento in quel di Trigoria.

Doppietta Juventus, Calafiori e Thiago Motta: le ultime

La panchina della Roma, dunque, come tante altre sta rappresentando un motivo di attenzione, con la possibilità di fungere da potenziale variabile ben intrecciantesi con i numerosi cambiamenti previsti in tutto il campionato. Restando solamente sui discorsi relativi alle panchine, le ultime giornate hanno lasciato intendere come volti nuovi potrebbero approdare sia in casa Napoli che Juventus, dopo le difficoltà vissute dai campioni di Italia e in seguito alla grande inflessione che ha macchiato fin qui la seconda parte di stagione di Allegri.

Oltre al solito Conte, accostato con veemenza e costanza diverse sia ai bianconeri che ai campani, un nome ben caldo presso queste due realtà è risultato anche quello di Vincenzo Italiano, potenzialmente destinato a lasciare la Fiorentina tra qualche mese. Senza dimenticare degli interessi toscani per lo stesso De Rossi, il mister viola non è l’unico ad essere finito nel mirino della Vecchia Signora.

Per il post Allegri, come riferisce la giornalista di Calciomercato.it, Eleonora Trotta, figurerebbe concretamente nella lista dei nomi per ripartire anche il nome di Thiago Motta: il mister dei felsinei, fin qui distintosi per una grande annata, potrebbe essere al centro di un doppio colpo Juventus, fortemente interessata anche a Riccardo Calafiori, terzino ex Roma plasmato e rilanciato proprio da Motta e definito dallo stesso come un “difensore sopra la media”.