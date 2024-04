Rivoluzione Napoli e vendetta Juve: gode solo la Roma

Il direttore sportivo della Juventus, Manna, potrebbe passare al Napoli la prossima stagione. E la Juventus potrebbe anche piazzare la vendetta. Gode solo la Roma

La notizia del giorno è sicuramente una: il nuovo direttore sportivo del Napoli, quello che deve cercare di rifondare una squadra distrutta dopo lo scudetto dell’anno scorso, dovrebbe essere Manna, adesso alla Juventus, che lascerà il bianconero dopo un solo anno insieme a Giuntoli. Insomma, è una notizia bomba, che scuote non solo il mondo dei piemontesi ma anche quello azzurro.

Uno sgarbo quasi di Aurelio De Laurentiis, che ha deciso di rendere il favore alla Juventus dopo che i bianconeri hanno strappato Giuntoli, che vedendo come stanno andando le cose in questo momento dentro gli azzurri, è davvero stato l’artefice di tutto quello che il Napoli è riuscito a fare lo scorso anno. Ma lo scippo campano non si potrebbe fermare solamente a questo: Manna, così come tutti i direttori sportivi, ha dei pupilli, giovani, a tinte bianconere al momento. Ma che potrebbero anche cambiare maglia insieme al dirigente.

Manna al Napoli, ecco l’intreccio di mercato

Il doppio scippo potrebbe essere pronto. E uno riguarda anche la Roma di Daniele De Rossi. Sì, perché Manna potrebbe anche decidere di andare a prendersi Huijsen, il difensore giallorosso (che è in prestito) che potrebbe sicuramente dare una botta di giovinezza alla difesa azzurra che, quest’anno, sta facendo acqua da tutte le parti.

Ma non si potrebbe fermare a quanto: anche Iling-Junior, pupillo di Manna, che alla Juve sta trovando sì dello spazio ma che sicuramente ne vorrebbe avere di più, potrebbe essere un altro elemento che la società di De Laurentiis potrebbe mettere nel mirino. Questi due sono quelli che potrebbero presto cambiare maglia (lo potrebbe comunque fare in ogni caso) e che il nuovo direttore sportivo azzurro potrebbe decidere di portare con sé. O almeno che ci proverà a farlo.

Semplice? No, non è semplice, anche perché arrivati a questo punto la Juventus potrebbe decidere anche di non trattare con gli azzurri e quindi spingere per un altro prestito alla Roma, magari, del difensore che in questo momento è agli ordini di De Rossi, così da mettere il bastone tra le ruote al dirigente che ha deciso di lasciare. Supposizioni, idee, intrecci. Anche questo è calciomercato.