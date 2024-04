Roma tradita: Lukaku ancora in Serie A con Antonio Conte

Roma tradita: Lukaku in Serie A con Antonio Conte. Questo è lo scenario che si potrebbe vedere la prossima stagione. Le ultime sulla questione

In casa Napoli si sta iniziando a preparare la prossima stagione, visto che quella attuale, dopo lo scudetto dell’anno scorso, è stata così brutta che non può essere vera. De Laurentiis è il primo imputato tra i tifosi, per non aver saputo il gestire un gruppo che lo scorso anno insieme a Spalletti ha dato spettacolo. E sta cercando di rimediare a quelli che sono comunque degli errori evidenti.

Tre allenatori cambiati in stagione: da Rudi Garcia, a Mazzarri e infine Calzona che ovviamente in qualunque modo andrà concluderà il campionato. Ma è tempo di rifondazione, con Giovanni Manna che dovrebbe essere il nuovo direttore sportivo e con Italiano il nuovo tecnico. Anche se la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina parla ancora di Antonio Conte, un pallino che DeLa non si è mai tolto dalla testa. E cosa centra con la Roma? Eccolo spiegato.

Calciomercato Roma, le ultime su Lukaku

Secondo il quotidiano rosa, per di accontentare Conte, uno che sappiamo benissimo vuole chiarezza e sicurezza di investimenti, il patron del Napoli sarebbe pronto anche ad assecondare il salentino in quelle che sono alcune scelte di mercato che di certo non guardano al futuro.

Si parla infatti di Romelu Lukaku, giocatore in età avanzata e con un ingaggio pesante, per il quale De Laurentiis sarebbe pure pronto a fare uno sforzo. Big Rom è preso come esempio dalla Gazza, però conosciamo quello che è il feeling tra l’allenatore e il centravanti belga: insieme hanno vinto lo scudetto con l’Inter e quindi già hanno lavorato insieme. Si conoscono bene e si stimano. La Roma, in tutto questo, guarda interessata alla questione: in caso di qualificazione alla prossima Champions League i Friedkin cercheranno – o almeno così si vocifera – di tenere il giocatore. Ma al Chelsea potrebbero arrivare altre offerte. Anche quella del Napoli, ad esempio.