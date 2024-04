Roma, UFFICIALE: ecco la maglia ASR ORIGINS per il derby – FOTO

Roma, UFFICIALE la maglia ASR ORIGINS. Una maglia speciale per un’occasione speciale. E cosa c’è di più speciale di un derby?

Smaltire in fretta la cocente delusione di Lecce. Perché il pareggio maturato contro i giallorossi pugliesi non è piaciuto a Daniele De Rossi. Ma non c’è tempo per le recriminazioni poiché il calendario impone ritmi frenetici ed impegni da togliere il sonno.

Prima dell’impegno europeo che giovedì 11 aprile vedrà la Roma affrontare a San Siro il Milan nella gara di andata valida per i quarti di finale di Europa League, sabato prossimo, allo Stadio Olimpico, andrà in scena il derby contro la Lazio. ‘La partita’.

Una Lazio galvanizzata dalla vittoria all’ultimo secondo, ma decisamente meritata, conquistata sabato scorso contro la Juventus, e che non intende assolutamente fermarsi. Anche i biancocelesti, così come i dirimpettai giallorossi, hanno un nuovo tecnico in panchina dopo le improvvise, ed inaspettate, dimissioni di Maurizio Sarri.

Igor Tudor ha già destato una buona impressione. Come il suo pari grado giallorosso sembra aver portato entusiasmo ed idee nuove. Tutto ciò non renderà certo più facile il lavoro alla Roma ed al suo allenatore. Roma che però è pronta a mostrarsi diversa rispetto a quella di Lecce.

Soprattutto per un preciso dettaglio…

Roma UFFICIALE, la maglia ASR ORIGINS

L’annuncio arriva direttamente dal sito ufficiale della Roma. E’ infatti pubblicata su asroma.com la notizia che riempirà di gioia, ed emozione, i tifosi giallorossi.

Il derby capitolino numero 183 vedrà la Roma indossare una maglia ‘celebrativa’. Una ‘nuova’ versione che ricorderà gli anni ’90 ed i primi anni 2000. Un tuffo nel passato letto, e rivisto, attraverso una divisa. Roma ed Adidas hanno creato questo gioiello da regalare ai tifosi sperando che sia di buon auspicio per la sentitissima stracittadina.

Sulla divisa spicca il ritorno ufficiale dello ‘Stemma della Tradizione’, nato nel 1927 e che ha accompagnato la società giallorossa per quasi quattro decenni. Il derby e la maglia celebrativa con il marchio storico della Roma. Lecce è ormai un ricordo per Daniele De Rossi ed i suoi ragazzi. Ora c’è soltanto un derby da vincere con una maglia addosso da onorare.