Titolarissimo della Lazio KO: scintille Tudor, derby con la Roma a rischio

Uscito anzitempo nel corso della sfida contro la Juventus, le sue condizioni verranno valutate nel corso delle prossime ore. Ecco cosa filtra in vista del derby.

Archiviato il pareggio contro il Lecce, per la Roma comincerà un vero e proprio tour de force. Tra campionato ed Europa League, infatti, si susseguiranno impegni in rapida successione che testeranno le ambizioni della compagine di De Rossi. Sotto questo punto di vista, il derby con la Lazio ha tutta l’aria di configurarsi come un autentico spartiacque.

A tal proposito, occhio alle ultime in casa Lazio. Impegnati nella sfida contro la Juventus valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, i biancocelesti sono stati costretti a far fronte all’infortunio di Zaccagni. Dopo uno scontro di gioco fortuito con Gatti, l’esterno della Lazio ha avuto la peggio, toccandosi la caviglia. Sollecitato da Tudor, che ha chiesto in modo animato lumi sulle sue condizioni, invitandolo a stringere i denti, Zaccagni ha lasciato il campo nel momento in cui l’arbitro Massa era impegnato a visionare il fuorigioco di Cambiaso. Le condizioni dell’ex Verona dovranno quindi essere valutate con attenzione nel corso dei prossimi giorni. Sospetto problema alla caviglia. Staremo a vedere se ci saranno novità a riguardo.