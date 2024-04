Thiago Motta, futuro e annuncio ‘fissato’: c’è anche la Roma

Thiago Motta tra Bologna e Juventus, c’è la data che rende decisiva anche la Roma e il cammino con De Rossi alla guida.

Come si è spesso evidenziato, tanti aspetti e novità contraddistingueranno la prossima estate, destinata a regalare non poche novità anche sul fronte allenatori, oltre che su un solito calciomercato in grado di infuocarsi soprattutto nei mesi più caldi dell’anno. Oltre alle trattative di cessioni e acquisti dei calciatori, dunque, il nostro campionato si prepara ad andare incontro ad una massiccia serie di novità anche sulle panchine, con la stessa Roma a poter essere coinvolta.

Come noto, ora come ora, in quel di Trigoria c’è massima attenzione e concentrazione sul presente, alla luce della forte consapevolezza di non doversi distrarre rispetto a quella corsa Champions League che potrebbe fungere da grande discriminante sia ai fini degli investimenti da condurre a campionato concluso con il nuovo direttore sportivo, sia ai fini della disambiguazione sulla posizione di un De Rossi che, nonostante tutto, in una città come Roma non sarà mai solamente di passaggio.

Thiago Motta-Juventus e Roma decisiva: c’è la data del possibile ‘annuncio’

In questa situazione di incertezza e bilico, l’attuale tecnico della Roma continua a non perdere di vista il presente, saldamente ancorato alla consapevolezza di volersi giocare tutte le proprie carte per restare nella Capitale, al netto di interessi esterni e di voci che lasciano intendere come sulle sue tracce potrebbe prossimamente muoversi la Fiorentina.

Questo lascia intendere, dunque, come la stessa Roma sia coinvolta in un discorso allenatori che, in modo più o meno diretto, potrebbe coinvolgerla in più modi. Da un lato, appunto, c’è l’intreccio De Rossi-Fiorentina con un Italiano sempre più oggetto del desiderio di Juventus e Napoli. Dall’altro, non è da ignorare l’ingerenza che Daniele e il mondo Roma tutto potrebbe, a proprio modo, avere anche sulla posizione di Thiago Motta.

L’allenatore del Bologna si sta distinguendo per un cammino nobilissimo in terra felsinea, che ha attirato grandi interessi nel nostro campionato dopo le avances ricevute già la scorsa estate. A riferire ulteriori dettagli sul proprio futuro è in queste ore il giornalista Michele De Blasis, penna anche de “La Gazzetta dello Sport”. A sua detta, nel mondo Bologna, ci si aspetta un suo approdo alla Juventus, mentre l’allenatore ora come ora ha deciso di svelare il proprio futuro solamente dopo aver centrato l’obiettivo Champions.

Ecco, dunque, che oltre alle attese su una data che potrebbe dipendere dai prossimi risultati, subentra anche la possibile ingerenza di una Roma che, dopo il mezzo passo falso di Lecce, dista cinque punti di lunghezza da un quarto posta saldamente presieduto da Orsolini e colleghi, attesi sul prato dell’Olimpico per un incrocio potenzialmente decisivo il prossimo 22 aprile.