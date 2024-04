Calciomercato Roma, sfida a Napoli e Inter per il nipote d’arte

Il mercato si avvicina a prescindere dall’assenza di un DS a Trigoria, ma la Roma sembra aver comunque messo nel mirino un possibile affare

Mentre Daniele De Rossi si prepara ad affrontare un sentiero impervio per chiudere la stagione e conoscere il proprio destino dentro Trigoria, i vertici giallorossi continuano a lavorare per portare dentro il centro sportivo Fulvio Bernardini un nuovo direttore sportivo, in grado di razionalizzare le operazioni in uscita o in entrata e fornire una linea d’azione più precisa in termini di calciomercato.

Tuttavia, al netto della mancanza di un DS, Lina Soulokou (CEO della Roma) & co. stanno ugualmente tastando il terreno, così da giungere a luglio con le idee più chiare sui possibili movimenti da compiere.

Non è un segreto infatti che la rosa giallorossa è prossima ad una profonda rivoluzione, causata dalla gran quantità di contratti in scadenza, i numerosi prestiti da definire e alcune pedine apparentemente inamovibili, ma di fatto ancora da confermare per la prossima stagione.

La Roma punta i riflettori su Danilho Doekhi

Oltre a quello offensivo, in cui Big Rom sembrerebbe aver già pronte le valige, il reparto che più di tutti parrebbe essere pronto a subire un confino restyling è quello difensivo. Tra il prestito di Huijsen destinato ad esaurirsi con il rientro a Vinovo del talentoso classe 2005, le precarie condizioni di Chris Smalling (corteggiato dall’Arabia) e i contratti in scadenza di Spinazzola e Kristensen, è difficile che il prossimo anno De Rossi, o chi per lui, potrà schierare la medesima linea difensiva attualmente a disposizione. Numerosi cambiamenti si fanno chiari all’orizzonte e uno di questi si è recentemente manifestato.

Il dinamismo e la qualità palla al piede di Dean Huijsen hanno rappresentato un tassello importante all’interno del percorso di crescita della Roma di Daniele De Rossi, poiché il sistema di gioco richiesto dal comandante di Ostia ben si sposa con difensori centrali rapidi e con insospettabili capacità tecniche.

Portare la linea difensiva all’altezza del centrocampo per generose sezioni della partita, genera inevitabilmente la necessità di centrali rapidi, in grado di rientrare celermente in caso di un possesso perso.

La Roma dovrà quindi ricercare tali caratteristiche per l’erede del difensore bianconero. Secondo quanto riferito da kicker.de, i giallorossi avrebbero posato gli occhi su Danilho Doekhi, ovvero un classe ’98 attualmente in forze all’Union Berlino. I Köpenickers, visto il rendimento luccicante dell’olandese, vorrebbero tenerlo nella capitale tedesca, tuttavia Doekhi pare restio a fornire garanzie sulla sua permanenza. La rapidità e la tecnica di Doelhi, tuttavia, fanno gola anche a Napoli e Inter in Serie A, il che potrebbe generare un eccitatante triello di calciomercato tutto italiano.