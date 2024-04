Dal Milan alla Roma: 15 milioni per il nuovo Lukaku | ASRL

L’andata dei quarti di finale di Europa League tra Milan e Roma si avvicina, ma gli intrighi di calciomercato sono già iniziati

Lanciato ormai a gonfie vele verso il secondo posto in classifica, il Milan arriverà a giocarsi i quarti di finale di Europa league contro la Roma senza troppi patemi d’animo e con la possibilità di concentrare il massimo delle energie proprio sulla doppia sfida contro i giallorossi. La squadra allenata da Daniele De Rossi, invece, arriverà all’andata a San Siro dopo aver affrontato la Lazio nel derby di sabato prossimo.

Una sfida che, dopo il pareggio in casa del Lecce, è diventata ancora più importante nella corsa alla qualificazione in Champions League. La scialba prestazione dello stadio “via del Mare” ha fatto finire nel mirino della critica diversi giocatori, compreso Romelu Lukaku. L’attaccante belga si trova bene nella capitale, ma difficilmente potrà rimanervi, amen che il Chelsea non sia pronto a considerare una nuova cessione in prestito.

Dal Milan alla Roma: intreccio per il dopo Lukaku

L’ex Inter nei giorni scorsi è stato accostato anche al Napoli e ai rossoneri, ma il suo futuro è ancora tutto da decifrare ed è legato anche al potenziale valzer degli allenatori in Italia e in Europa. Come la Roma, anche il Milan sta cercando un nuovo bomber per la prossima stagione. Oliviero Giroud sembra ormai destinato ad un futuro in major league soccer. Da settimane gli uomini mercato rossoneri stanno setacciando diversi campionati e negli ultimi giorni sono arrivati a condividere un obiettivo con i giallorossi.

Secondo quanto appreso da Asromalive.it, infatti, le due società italiane sono state informate di recente della volontà di lasciare l’Olanda di Vangelis Pavlidis. Autore di 28 goal e 4 assist in questa stagione, l’attaccante greco è pronto a spiccare il volo verso campionati più performanti. Seguito anche dalla Lazio la scorsa estate, il venticinquenne di Salonicco ha diversi estimatori anche in Germania, Inghilterra e Spagna e la sua valutazione si aggira sui 15 milioni di euro. Abile sia nel gioco aereo che con i piedi, il bomber ellenico ha collezionato 75 goal e 25 assist in 130 presenze con la maglia dell’AZ Alkmaar.