Dall’Inter alla Roma, appuntamento dopo lo Scudetto e firma gratis

Nuovo intreccio di calciomercato per Inter e Roma nel pieno della volata finale della stagione. La squadra nerazzurra si avvicina allo Scudetto e non molla per la firma gratis.

Nelle ultime sessioni di calciomercato non sono mancati intrecci che hanno coinvolto direttamente Roma e Inter. Giuseppe Marotta e l’ex Tiago Pinto sono sempre stati profili dirigenziali molto attenti nel campo dei colpi a parametro zero. Se in casa giallorossa la casella lasciata vacante dal portoghese va ancora colmata da parte della proprietà Friedkin, sulla sponda nerazzurra di Milano non si molla la presa su un calciatore in scadenza di contratto nei prossimi mesi. Appuntamento fissato per regalare il rinforzo atteso da Simone Inzaghi.

L’Inter continua la sua marcia in solitaria verso la conquista dello Scudetto. La squadra nerazzurra può contare su un vantaggio di quattordici punti sui rivali del Milan, e la seconda stella appare come una formalità per il team guidato da Simone Inzaghi. La Roma si gioca tutte le sue carte nelle prossime gare, tra cui spicca anche il doppio incrocio con i rossoneri in Europa League, oltre agli scontri delicati con Lazio, Bologna e Napoli ad aprile. La volata finale in casa giallorossa si accompagna con l’attesa per la nomina del nuovo Direttore sportivo, mentre il calciomercato estivo è sempre più vicino.

Calciomercato Roma, l’Inter non molla Hermoso: incontro fissato

Un obiettivo delle due squadre, ma non solo, è il difensore dell’Atletico Madrid, Mario Hermoso. Centrale mancino classe 1995, il rinnovo con i Colchoneros non è ancora arrivato ed il suo nome accende i desideri di tanti club, tra cui Roma ed Inter.

La squadra nerazzurra in vista della prossima stagione sta cercando alternative ad Acerbi e De Vrij ed il profilo del duttile difensore spagnolo sembra tra i più graditi a Simone Inzaghi. Secondo quanto scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, la squadra nerazzurra vorrebbe incontrare ufficialmente Hermoso dopo la conquista dello Scudetto. Marotta è pronto a rompere gli indugi dopo la matematica certezza del titolo, ma la concorrenza non manca. In Premier League insistono le piste West Ham ed Aston Villa, senza dimenticare l’opzione Arabia Saudita.