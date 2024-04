Doppio deferimento UFFICIALE: sanzione per i biancocelesti

Doppio deferimento UFFICIALE: la Figc ha spiegato anche i motivi di questa presa di posizione. Dentro ci sono finiti anche i biancocelesti

“Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare l’Alessandria (Girone A di Serie C) e il Brindisi (Girone C di Serie C)”.

Questo si legge nella nota diramata dalla Figc che svela, quindi, quali sono state le prese di posizione ufficiali sui biancocelesti del Brindisi e sui grigi dell’Alessandria, entrambe come avete letto impegnate nel campionato di terza serie italiana. “Il Procuratore – si legge ancora – ha deferito il presidente del Cda e amministratore delegato dell’Alessandria, Andrea Molinaro per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, in ordine al mancato pagamento da parte della Società US. Alessandria Calcio 1912 in favore di alcuni tesserati, entro il termine del 16 febbraio 2024, degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023”.

Doppio deferimento, Alessandria e Brindisi nel mirino

Molinaro, inoltre, è stato deferito per il mancato pagamento delle ritenute “Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023, nonché del permanere del mancato pagamento, alla data del 16 febbraio 2024, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi al bimestre precedente”.

Stesso motivo anche per il Brindisi: e in questo caso il deferimento è scattato nei confronti della rappresentante legale e amministratrice pro tempore Mariachiara Rispoli. “La società è stata deferita a titolo di responsabilità propria e a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore” si legge ancora.