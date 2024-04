Dybala e quella decisione improvvisa: tacito accordo, li ha fatti impazzire

Protagonista di una stagione esaltante con la maglia della Roma, Paulo Dybala continua a calamitare indiscrezioni importanti sul suo futuro. Le ultime novità.

Leader tecnico della Roma, Paulo Dybala è pronto a prendere nuovamente per mano la sua squadra. Gestito nel corso della sfida contro il Lecce, il numero 21 è chiamato alla prova del nove in un finale di stagione che non ammette repliche. Punto di riferimento della compagine di De Rossi, la “Joya” ha illuminato anche le serate più cupe dei giallorossi. Inevitabile, quindi, che il futuro dell’ex Juve rappresenti uno dei temi più caldi in casa giallorossa.

In attesa della nomina del nuovo DS della Roma, con il quale l’entourage di Dybala discuterà verosimilmente il possibile prolungamento, non sono pochi i club che hanno cominciato a sondare il terreno in modo esplorativo. A luglio, infatti, si riattiverà la famosa clausola presente nel contratto dell’argentino. Un dettaglio tutt’altro che trascurabile che, non a caso, sta alimentando non pochi spifferi. Oltre ad alcune compagini dalla Premier, infatti, sarebbero soprattutto Barcellona ed Atletico Madrid i due club maggiormente interessati all’attaccante della Roma. Pur non avanzando ancora offerte ufficiali, i blaugrana e i Colchoneros avrebbero avviato i primi contatti per capire i margini di manovra.

Calciomercato Roma, Atletico Madrid e Barcellona non mollano Dybala

A tal proposito, occhio alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna. Secondo quanto evidenziato da estoatleti.es, infatti, il futuro di Paulo Dybala sarebbe un rebus ancora tutto da sciogliere. L’ex vice capitano della Juve, però, non disdegnerebbe affatto l’eventuale proposta dei Colchoneros.

Accettando la corte dell’Atletico, infatti, Dybala avrebbe l’opportunità di abbracciare non solo un suo grande estimatore come Simeone, ma potrebbe tornare a comporre un tandem da sogno con Alvaro Morata. Tuttavia, sullo sfondo resta sempre il Barcellona, che già in tempi non sospetti aveva provato a fare irruzione nella trattativa. Ci sono tutti i presupposti, insomma, per assistere ad un animato duello di mercato. Ad ogni modo del futuro ci sarà tempo e modo di parlare. Per Paulo Dybala il presente si chiama Roma.