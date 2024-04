Ha scoperto l’erede di Dybala: nuovo DS per la Roma

La Roma è alla ricerca di un nuovo diesse: e quello che sarebbe entrato nel mirino dei giallorossi ha scoperto l’erede di Dybala. Ecco di chi si tratta

Mancano otto giornate alla fine del campionato e ufficialmente dallo scorso 3 febbraio la Roma è senza un direttore sportivo. L’addio di Tiago Pinto – annunciato a gennaio – era chiaro a tutti, visto che l’ex dirigente giallorosso aveva un contratto in scadenza. Questo anticipo, però, sembrava un preludio ad un annuncio ufficiale del suo successore nello spazio di poco tempo. E invece così non è stato.

La situazione sotto questo aspetto non è delle migliori. A meno che i Friedkin non abbiano già preso una decisione che ancora non è stata comunicata ai media e ai tifosi. Difficile che sia così, assai più semplice invece immaginare che la proprietà americana stia vagliando tutti i nomi sul tavolo. Si è parlato con insistenza di Modesto, attuale diesse del Monza, visto che ha già lavorato con la CEO Lina Souloukou. Ma a quanto pare, secondo le informazioni che sono state riportate da Attilio Malena, non è l’unico nella lista.

Nuovo Ds della Roma, spunta Accardi

“Modesto resta un nome caldo per la poltrona di direttore sportivo. Ma ci sarebbero stati nuovi contatti nelle ultime settimane con Pietro Accardi, direttore sportivo dell’Empoli, nome sempre più apprezzato”. Questo è il post sul proprio profilo X del giornalista, che svela quindi come la Roma una decisione ancora non l’abbia proprio presa. Accardi è molto stimato, con l’Empoli ogni anno – o quasi – riesce a raggiungere la salvezza ed è anche quello che ha scoperto Tommaso Baldanzi, l’erede di Dybala.

Comunque è arrivato il momento di dare una sterzata anche alla questione nuovo Ds: soprattutto perché in questi giorni, o per meglio dire in questi mesi, si comincia a programmare anche la prossima stagione. I giallorossi inoltre hanno un allenatore in scadenza che sta cercando a suon di risultati di conquistarsi il rinnovo. E nonostante si sia parlato di un accordo biennale ancora nessuna comunicazione ufficiale è arrivata sotto questo aspetto. Vedremo quello che succederà nei prossimi giorni, rimanendo attenti a tutti.