Infortunio e stop di tre settimane: salta Roma-Lazio

Roma-Lazio. Non occorre aggiungere altro. Nella capitale non vi è altro argomento che il derby ed ora è tutto pronto per la grande sfida di sabato.

Solitamente il derby a Roma inizia una settimana prima e termina una settimana dopo. Una gara sentita in maniera ‘viscerale’ più che altrove. E al derby Roma e Lazio ci si avvicinano con la giusta tensione e la stessa, malcelata mancanza di fiducia nei confronti dell’avversario, poiché non sai mai quali sorprese possa riservare.

In quei 100 minuti, recupero incluso, non conta più nulla. Non conta la classifica, chi sta avanti e chi dietro, e nemmeno i pronostici stilati in base a razionali ragionamenti basati sullo stato di forma complessivo delle due compagini. Contano soltanto coloro che vanno in campo, pronti a dare il massimo per la propria squadra.

Come sempre, ma ancor più nei derby, sono i giocatori gli assoluti protagonisti. Ma questa volta ci sono anche i tecnici. Daniele De Rossi ed Igor Tudor, sono al loro primo derby romano nelle vesti di allenatori. De Rossi ne ha giocati una trentina nelle vesti di Capitan Futuro, ma la panchina è un’altra cosa.

Igor Tudor ha assaporato, e gustato, il derby di Torino nei suoi anni con la maglia della Juventus. Ha toccato con mano la rivalità acerrima tra torinisti e bianconeri, storie ugualmente leggendarie, ma impossibili da affiancare. Roma, la Roma e la Lazio sono altro ancora e sabato pomeriggio entrambi vivranno, sulla loro pelle, questa unicità.

Roma-Lazio, le ultime

De Rossi e Tudor sono sul campo per preparare al meglio la sfida. Il tecnico giallorosso proverà a non pensare troppo alla gara di Europa League contro il Milan, mentre Tudor dovrà dimenticare in fretta la brutta sconfitta patita a Torino contro la Juventus in Coppa Italia.

Una brutta sconfitta, quella maturata all’Allianz Stadium, che ha lasciato anche una pesante conseguenza. Ne ha parlato Sky Sport. Mattia Zaccagni è uscito dal campo malconcio nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus disputatasi martedì sera a Torino. L’esterno biancoceleste ha infatti riportato una distorsione alla caviglia sinistra che lo costringerà ad uno stop di circa tre settimane.

Pertanto è esclusa la sua presenza non soltanto nel derby di sabato, ma anche nelle due successive gare di campionato che vedranno i biancocelesti affrontare prima la Salernitana e poi il Genoa. Ricordiamo che Tudor dovrà fare a meno anche di Lazzari, Provedel infortunati e di Rovella alle prese con la pubalgia. Non il massimo per affrontare un derby.