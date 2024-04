L’Inter non affonda il colpo: brividi Roma, affare insperato

Calciomercato Roma, la mossa dell’Inter potrebbe permettere ai giallorossi di ritagliarsi spazi di manovra a sorpresa. Il novero delle squadre interessate.

Con la stagione ormai entrata nella sua fase più calda, gli operatori di mercato sono già all’opera in vista della prossima sessione trasferimenti. Nonostante in casa Roma continui a tenere banco la questione relativa al nuovo DS, i giallorossi hanno cominciato a monitorare diverse situazioni a fari spenti.

Fucina di possibili occasioni, il mercato degli svincolati potrebbe rappresentare un crocevia importante per le prossime mosse di mercato della Roma. Indipendentemente dall’esito della corsa Champions League, infatti, la sensazione è che i giallorossi possano fare ricorso a diverse situazioni low cost. L’obiettivo, non è un mistero, è quello di rinforzare l’organico con innesti sostenibili, impattanti nel presente ma impreziositi da paletti ben precisi. Si inserisce proprio in quest’ultimo orizzonte, del resto, l’interessamento giallorosso per Mario Hermoso.

Calciomercato Roma, dietrofront Inter per Hermoso: occhio all’opzione Arabia

Dopo aver deciso (almeno per il momento) di non rinnovare il suo contratto con l’Atletico Madrid in scadenza tra qualche mese, Hermoso è finito nei radar di molte big di Serie A. Dopo i sondaggi esplorativi di Milan, Roma e Juventus, infatti, l’Inter sembrava il club maggiormente interessato a definire l’operazione.

La partita, però, è ancora molto aperta. Secondo quanto evidenziato da FCIN1908.it, infatti, per adesso quella di Hermoso non rappresenterebbe una possibilità per la difesa dell’Inter. Sotto questo punto di vista, dunque, sarebbero Milan e Juventus i club maggiormente interessati al suo acquisto, senza escludere l’ipotesi Arabia. Dal canto suo, invece, l’Inter non avrebbe ancora mosso passi concreti per il difensore. Scenario in evoluzione. Staremo a vedere cosa succederà. La sensazione è che già le prossime settimane potrebbero risultare decisive sul fronte Hermoso.