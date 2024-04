Milan-Roma, rientro in gruppo: infortunio superato

Milan-Roma proseguono la loro preparazione in vista degli impegni di campionato. Entrambe scenderanno in campo sabato pomeriggio. In attesa di giovedì sera…

Il campionato chiama, Milan e Roma sono pronte a rispondere. Probabilmente a malincuore. Perché sia Stefano Pioli che Daniele De Rossi avrebbero preferito concentrarsi sul derby ‘Made in Europe League’ di giovedì sera che a San Siro vedrà rossoneri e giallorossi affrontarsi nella gara di andata dei quarti di finale della seconda competizione europea.

Entrambe, però, sabato pomeriggio saranno chiamate a sbrigare delle italiche pratiche di diverso peso specifico. Il Milan, infatti, sarà impegnato a San Siro, orario di inizio ore 15.00, contro un Lecce alla ricerca di punti decisivi per la lotta salvezza, mentre di ben altro spessore è la sfida che attende i giallorossi di Daniele De Rossi allo Stadio Olimpico, con inizio alle ore 18.00.

Nella capitale, infatti, è in programma il derby capitolino, una gara sempre sentita in maniera particolare e, sempre, impronosticabile. E se Stefano Pioli potrebbe decidere di far tirare il fiato a qualcuno dei titolarissimi in vista proprio della sfida europea di giovedì sera, la stessa idea non può essere presa in considerazione dal tecnico giallorosso poiché la Roma insegue ancora il sogno Champions League.

Milan-Roma e l’infortunio superato

Stefano Pioli, però non snobba assolutamente il Lecce. Il suo Milan vuole mettere in cassaforte la qualificazione alla prossima Champions League, provare a staccare ulteriormente le inseguitrici, Juventus e Bologna, e sigillare quindi la seconda posizione.

Chi sicuramente non scenderà in campo contro i giallorossi salentini sarà Loftus-Cheek, fermo ai box per squalifica, mentre il tecnico rossonero non potrà contare su Pobega e Kalulu, entrambi alle prese con i postumi di infortuni. Ma le brutte notizie per Pioli terminano qui.

Come ci fa sapere calciomercato.it il tecnico di Parma potrà nuovamente contare sull’apporto di Simon Kjaer che è ritornato in gruppo ed è quindi da considerare abile ed arruolato. Un recupero decisamente importante proprio in vista della sfida europea contro la Roma quando il Milan dovrà fare a meno di Tomori, squalificato.

Il campionato chiama, Milan e Roma rispondono forzatamente. Sabato ci sono Lecce e Lazio, ma la mente è già in Europa…League.