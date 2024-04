Mourinho di nuovo bocciato: salta il clamoroso ritorno

Dopo il richiamo proveniente dalla tifoseria di un ex club di José Mourinho, è giunta la sentenza direttamente dalla dirigenza

La Roma di Daniele De Rossi ha compiuto quello che da molti, tra le fila dei tifosi giallorossi, è stato considerato il primo vero passo falso dell’era DDR. Il pareggio con il Lecce, in un momento a dir poco delicato della stagione, ha fatto sorgere i primi dubbi su quello che ormai poteva apparire come un roseo futuro sulla panchina giallorossa. Si sa… la piazza romana è tanto veloce ad innamorarsi, quanto celere nel contestare in seguito ad un singolo inciampo.

Difatti, nonostante un’intera vita passata tra le mura di Trigoria, la romanità, il romanismo e una serie di risultati a dir poco positivi, sono bastati novanta minuti con esito negativo contro una squadra di medio-bassa classifica per rivoltare una gremita folla di tifosi contro il comandante di Ostia.

Sui social, infatti, è riemerso persino il nome di José Mourinho. Il tecnico di Setubal ha lasciato nella capitale svariati adulatori, che si sono scatenati dopo i due punti lasciati nel Salento dalla formazione giallorossa. Il futuro dello Special One è ancora da definirsi, ma recentemente è stato finalmente fissato un punto fermo sulle possibili destinazioni dell’ex Inter.

Il Chelsea non vuole lo Special One

Insieme ai tifosi giallorossi che ne hanno rievocato le gesta nel post partita di Lecce-Roma, anche i sostenitori del Chelsea, nel corso delle scorse settimane, si sono più volte rivolti allo Special One per tentare di riportarlo a Londra.

L’operato di Mauricio Pochettino, al netto di quella che pare essere una generosa dose di fiducia fornita dai vertici dei blues, è a dir poco deludente e la sua permanenza nella capitale britannica non è affatto scontata.

Tuttavia, secondo quanto riportato dal giornalista Ben Jacobs, pare che i dirigenti dei blues siano stati perentori: José Mourinho non tornerà a Londra, o almeno non nel centro sportivo del Chelsea.

I vertici dei londinesi non hanno alcuna voglia di minestre riscaldate, tant’è che anche il nome di Thomas Tuchel, vecchia conoscenza, sarebbe stato cestinato senza particolari patemi.