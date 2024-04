Roma-Lazio, non solo Dybala: altro recupero per De Rossi

Roma-Lazio si avvicina, meno due alla stracittadina valida per la trentunesima giornata di Serie A. Daniele De Rossi monitora l’infermeria a due giorni dal Derby.

Sabato pomeriggio andrà in scena il derby di ritorno in campionato tra Roma e Lazio. Le due squadre si presentano alla stracittadina con una nuova guida tecnica e per Daniele De Rossi sarà la prima volta da allenatore nella sfida ai biancocelesti. Entrambe le squadre devono fare la conta delle assenze, con Igor Tudor che ha perso anche Mattia Zaccagni nell’ultima sfida di Coppa Italia. Lato giallorosso si confida nel pieno recupero di Paulo Dybala, ma non è l’unico calciatore pronto a tornare a disposizione dell’ex Capitano in vista del derby.

L’attaccante argentino, che è stato frenato da un guaio muscolare prima della sosta per le Nazionali, ha giocato pochi minuti a Lecce. Nel deludente pareggio del Via del Mare si è sentita la sua assenza, unita a quella di Lorenzo Pellegrini causa squalifica. Il numero 7 è pronto a tornare dal primo minuto nel derby di sabato, quando la Roma affronterà la Lazio di Tudor allo stadio Olimpico. A due giorni dalla stracittadina, che rappresenta un crocevia nella corsa al piazzamento europeo, i fari restano puntati sull’infermeria delle due squadre.

Verso Roma-Lazio, Abraham vuole esserci: ultima parola a De Rossi

Paulo Dybala è pronto per tornare al fianco di Romelu Lukaku in vista di Roma-Lazio. La Joya nell’ultimo derby ha giocato solo il primo tempo ed ora sogna un rientro da protagonista nella stracittadina. De Rossi dovrà sciogliere le riserve in difesa, dove sarà assente Evan Ndicka causa squalifica, mentre in attacco vuole tornare definitivamente anche Tammy Abraham.

Il centravanti britannico aveva assaggiato il campo dello stadio Olimpico prima della sosta. De Rossi lo convocò per Roma-Sassuolo, mentre non lo ha portato a Lecce nel giorno di Pasquetta. Normale gestione della tabella di marcia verso il pieno recupero che, secondo quanto scrive ‘Il Romanista’, l’ex Chelsea ha fissato nel derby. Abraham sta facendo di tutto per convincere il tecnico almeno alla convocazione, l’ultimo derby vinto portò il suo nome inciso con una doppietta.