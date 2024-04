Dalla Roma alla Juventus, UFFICIALE: hanno chiuso. Gli indizi che arrivano sono clamorosi e indicano come ormai sia tutto deciso. Ecco quello che sta venendo fuori

Il colpo è ormai certo. Forse assicurato, forse no. Ma di sicuro qualcosa proprio in questo momento si sta muovendo. La Juventus ha deciso di prendere Thiago Motta come allenatore la prossima stagione – con Allegri che sembra ormai alla fine del suo ciclo – e di conseguenza vuole costruire una squadra congeniale a quelle che sono le idee del prossimo allenatore.

Oggi Sport Mediaset ha riportato di un incontro tra Giuntoli e Motta appunto per iniziare a programmare il futuro della formazione piemontese. E oltre Koopmeiners dell’Atalanta, che sembra davvero essere il primo obiettivo per il prossimo anno, ce n’è un altro che circola parecchio nelle ultime ore e che sembra proprio essere quel colpo che ormai i bianconeri hanno in canna. Un segnale arriva proprio oggi dagli analisti della Sisal. Che hanno deciso di procedere in questo modo.

Dalla Roma alla Juventus, colpo Calafiori

Fino a ieri il nome di Calafiori, difensore che il Bologna ha preso dal Basilea e che Thiago Motta ha inventato come centrale, era dato alla Juventus a 4 volte la posta secondo gli esperti di prima. Bene, le voci di oggi vanno verso un accordo che se non è fatto lo è quasi, e allora sempre il bookmaker citato prima ha deciso di fare in questo modo. Meglio non correre rischi, anche perché la quota era davvero allettante per i giocatori.

Non c’è più la possibilità di giocare Calafiori come prossimo acquisto della Juventus. La quota è stata chiusa dalla Sisal che quindi manda un ulteriore segnale. Sappiamo benissimo come le informazioni circolano in maniera veloce dentro i quotisti che quindi hanno deciso di forzare in questo modo, non dando la possibilità, almeno per ora, di poter puntare su questo trasferimento di mercato. Che ormai è fatto, sicuro, certo. Almeno secondo loro. Poi vedremo se anche la realtà sarà in questo modo. Ma i segnali ci sono davvero tutti.