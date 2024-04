Calciomercato Roma, Lukaku e Conte di nuovo insieme in Serie A

Lukaku e Conte di nuovo insieme. L’ipotesi è iniziata a circolare nelle ultime ore. Dopo l’Inter il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Metti una sera a cena, uno accanto all’altro, Aurelio De Laurentiis, Romelu Lukaku ed Antonio Conte. Ne avrebbero di cosa da raccontare, pensieri da scambiare, progetti da programmare. Insieme?

Tra i tre sicuramente il più sereno, e più carico, in tutti sensi, è Antonio Conte. Il tecnico salentino dopo l’interruzione anticipata del rapporto con il Tottenham, si è regalato un abbondante anno sabbatico. Ora, però, basta. E’ tempo di tornare in panchina. In tanti lo cercano, e lo hanno cercato. Per motivi familiari il tecnico salentino preferirebbe rimanere in l’Italia, magari proprio a Torino, la città dove vive. Ma chissà…

Romelu Lukaku è il più indeciso. Dopo aver passato l’intera estate 2023 a salutare l’Inter, sperare nella Juventus per poi, infine, approdare nella Capitale, sponda giallorossa, sogna per lui un’estate decisamente più serena. La Roma sta valutando il suo futuro. Il riscatto, ed il relativo ingaggio, del gigante belga preoccupano non poco la proprietà giallorossa che potrebbe decidere di lasciar andar via l’attaccante.

Il più arrabbiato, ed insoddisfatto della stagione in corso è, senza dubbio alcuno, Aurelio De Laurentiis, capace, in meno di un anno di sgretolare il progetto Napoli che aveva portato alla vittoria del terzo memorabile scudetto. Ha voglia di rifarsi il presidente partenopeo e per questo sta pensando di ricomporre la coppia d’oro ex Chelsea ed Inter,

Lukaku e Conte di nuovo insieme

Il nuovo Napoli di Aurelio De Laurentiis prevede, infatti, grandi novità in panchina ed in attacco. Dopo tre allenatori in una sola stagione, il numero uno partenopeo vuole andare sul sicuro. Un nome solo: Antonio Conte.

E se l’attacco vedrà l’addio di Osimhen, ecco arrivare il gigante belga, Romelu Lukaku. L’arrivo di Giovanni Manna, come nuovo ds partenopeo, potrebbe favorire il suo approdo nella città vesuviana, come confermato da Radio Kiss Kiss nei giorni scorsi. C’è chi giura che ormai Antonio Conte la sua scelta l’abbia fatta e la conferma è riportata direttamente su calcionapoli24.it. Nel corso della trasmissione, Tifosi napoletani, l’ex addetto stampa del Napoli, Massimo Sparnelli, ha detto che:

“La notizia certa mi arriva direttamente da Torino. Un notaio mio amico, una persona di cui ci si può fidare, mi ha telefonato e mi ha detto che Antonio Conte si è convinto e ha già firmato per il Napoli“. La stessa fonte ha rivelato come il tecnico salentino si sia convinto ad accettare le lusinghe partenopee dopo aver giudicato il Napoli l’unica società italiana in grado di poter investire. Sarà davvero così?