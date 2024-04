Dalla Roma all’Inter: Marotta lo prende gratis

Calciomercato Roma, il giocatore ormai ha deciso di non rinnovare il contratto. Accostato anche ai giallorossi, c’è stato il sorpasso dell’Inter. Ecco la situazione

I colpi a parametro zero sono quelli che piacciono a tutti i club. Non solo quelli che sono in difficoltà economica e ce ne sono molti. Soprattutto perché molto spesso si parla di giocatori che sono in quell’età perfetta per rendere al massimo. Quell’età proprio ideale per andare poi a chiudere la propria carriera.

In questo caso parliamo di un difensore che è stato accostato alla Roma in tempi non sospetti: un elemento che ormai, a quanto pare, ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il club di appartenenza convinto in tutto questo di essere pronto per un contratto importante, uno di quelli che possono cambiare la vita. Ma anche se è stato accostato alla Roma, sarà difficile per i giallorossi riuscire a prenderlo.

Calciomercato Roma, sorpasso Inter per Hermoso

Sì, perché secondo le informazioni che sono state riportate da ElNacional, per Mario Hermoso la concorrenza oltre che a essere abbastanza folta – e questo lo sapevamo – è pure quasi stata praticamente spazzata via da un’offerta dell’Inter per il giocatore spagnolo. Hermoso, 28 anni, ha deciso di prendere la via dell’Italia per continuare a crescere.

E l’offerta economica dei nerazzurri sarebbe superiore a quella del Barcellona e pure a quella dell’Aston Villa, che come sappiamo si è mosso con largo anticipo per prendere il giocatore dell’Atletico Madrid assai apprezzato da Unai Emery. Insomma, per Hermoso si potrebbero aprire realmente le porte della Serie A. Ma non con la maglia giallorossa addosso. I nerazzurri hanno fatto lo scatto decisivo.