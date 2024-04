De Rossi e il futuro alla Roma: “Ho parlato con Friedkin”

Con il derby di Roma alle porte, Daniele De Rossi risponde anche alle domande in merito al suo futuro sulla panchina giallorossa

Difficile in questo momento per Daniele De Rossi pensare a qualcosa di diverso dal delicato derby che lo attende tra poco più di un giorno sul campo dell’Olimpico, ma, allo stesso tempo, è proprio questo cruciale appuntamento che potrebbe decretare molto del futuro di DDR. Si sa… il derby a Roma è qualcosa di diverso.

Non si tratta semplicemente di tre punti (che in questo caso pesano e non poco visti i soli sei punti che distanziano la Roma dalla Lazio) o una divertente rivalità cittadina, ma di uno spartiacque emotivo per i tifosi delle rispettive società.

L’umore della piazza pesa e non poco sul futuro di un allenatore e, a Roma, il derby pesa e non poco sull’umore della piazza… Risultato? Questo derby odora di futuro tanto per De Rossi, quanto per Igor Tudor, i quali sono subentrati nel corso della stagione e sono in cerca di segnali forti da mandare alle rispettive dirigenze.

De Rossi ribadisce l’importanza dei prossimi due mesi

I prossimi due mesi saranno decisivi per comprendere i potenziali processi logici che la presidenza Friedkin seguirà per decretare o meno il rinnovo di contratto per Daniele De Rossi. La Roma, proprio a partire dalla stracittadina, affronterà nel giro di poche settimane tutte le principali contendenti alla zona Champions, con la possibilità di fossilizzare la propria presenza tra i primi cinque classificati della Serie A (ricordiamo che da quest’anno, grazie al Ranking Uefa e alla nuova Champions League a 36 squadre, basterà arrivare quinti per qualificarsi nell’ambita competizione europea) o quella di scivolare rovinosamente nella zona di metà classifica. Oltretutto, a complicare ulteriormente le cose, ecco il doppio confronto europeo con il Milan di mister Pioli.

Nel corso della conferenza stampa svoltasi alla vigilia del derby, è stato domandato a Daniele De Rossi se nel corso della pausa delle nazionali si siano svolti dei colloqui interni con la società, con argomento proprio il rinnovo del contratto a fine stagione. DDR, tuttavia, non ha fornito alcun elemento di speculazione, ribadendo l’importanza del presente o, tuttalpiù, del futuro prossimo: “La proprietà si è fatta sentire, abbiamo parlato molto spesso del futuro della Roma, di quello a breve termine. Ho capito la tua domanda (dice ridendo ndr) ma la pausa delle nazionali ci è servita per far quadrare i conti e per capire il futuro nei prossimi due mesi, che è la cosa più importante”.